TCMB 2025 EYLÜL AYI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

025 yılı ekonomik gündeminin en kritik başlıklarından biri, hiç kuşkusuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( Tcmb ) aldığı faiz kararları ve bu kararların piyasalar üzerindeki etkisi oldu. Özellikle enflasyonla mücadelede izlenen sıkı para politikası sonrası başlayan faiz indirimi süreci, yatırımcıdan tüketiciye herkesin odağında. Piyasalar, Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı 2025'te ne olacak?, "Faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2025 EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TTMB yıl içinde düzenlediği PPK toplantı takvimine göre, faiz kararları genelde Perşembe günleri saat 14.00'te açıklanıyor. 2025 yılı için planlanan toplantı tarihleri şu şekilde:

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

Özellikle 11 Eylül toplantısı piyasalar açısından belirleyici olacak; çünkü temmuzda başlayan faiz indirimi süreci bu toplantıda devam edebilir veya yeniden değerlendirmeye tabi tutulabilir.

MERKEZ BANKASI 2025'TE FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN YAPACAK?

2025 yılı içinde TCMB, faiz oranlarında önemli adımlar attı:

23 Ocak 2025: Politika faizi %45'e indirildi.

6 Mart 2025: %42,5'e çekildi.

24 Temmuz 2025: %46'dan %43'e indirim gerçekleştirildi.

Dolayısıyla 2025'te faiz indirim süreci resmi olarak temmuz ayında hız kazanmış oldu. Sırada Eylül toplantısı bulunuyor; yeni indirim veya farklı bir politika sinyali bu dönemde netleşecek.

MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

TCMB tarafından yayımlanan en son enflasyon raporları ve kaynaklara göre:

Şubat 2025 Enflasyon Raporu'nda:

2025 yıl sonu enflasyon tahmini; %21'den %24 seviyesine yükseltildi.

2026 için tahmin %12 (değişim yok),

2027 için %8 olarak öngörüldü.

Ağustos 2025 Enflasyon Raporu'nda:

2025 sonu tahmini aralık olarak %25–29,

2026 ara hedef %16,

2027 ara hedef %9 olarak güncellendi.

Bu revize tahminler, dezenflasyon sürecinin daha yavaş ilerleyebileceğine dair bir değerlendirmeyi işaret ediyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasa ve uzman beklentileri şu çerçevede şekilleniyor:

Temmuz'da 3 puanlık (300 baz puan) faiz indirimiyle başlayan gevşeme süreci, sıkı para politikasının devamıyla dengelenmeye çalışılıyor.

Eylül toplantısında, mevcut ekonomik verilerin seyri (enflasyon, kur, büyüme vs.) ışığında ya faiz indirimine devam edilmesi ya da bekleyici duruş sinyali vermesi bekleniyor.

Merkel'de faiz indirimi hâlâ gündemde; ancak firmanın kamuoyu açıklamalarında temkinli ilerleme mesajı verdiği görülüyor.