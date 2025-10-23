TCMB FAİZ KARARI SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Ekim ayı faiz kararı ne olur, faiz indirimi olacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), Ekim 2025 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını yakından takip eden piyasalarda heyecan dorukta. Bu kritik toplantı, ekonomik dengeleri yeniden şekillendirecek kararlar alma potansiyeli taşıyor. Özellikle enflasyonla mücadele, döviz kurları ve büyüme hedefleri açısından faiz oranları önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Ekim ayı faiz kararı ne olur, faiz indirimi olacak mı? Ekim ayı faiz kararı yönündeki bekleyişin ayrıntıları haberimizde!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin Ekim 2025 faiz kararı, 23 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıklanacak. Toplantı saati ise 14.00 olarak duyuruldu. Bu tarihe kadar piyasalar ve yatırımcılar kararın içeriğine ilişkin beklentilerini şekillendiriyor. Açıklanacak karar, özellikle Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu yansıtması ve geleceğe yönelik para politikası duruşunu netleştirmesi açısından kritik önemde.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI BUGÜN MÜ AÇIKLAYACAK?

Ekim ayı toplantısı 23 Ekim Perşembe günü olduğu için Merkez Bankası faiz kararını bugün değil, belirtilen tarihte açıklayacak. Toplantı öncesinde piyasalar ve analistler tarafından yoğun bir beklenti ve tahmin süreci yürütülmekte. Ekonomik veriler, enflasyon oranları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi faktörler karar sürecini etkileyen ana unsurlar arasında yer alıyor. TCMB, açıklanacak faiz kararı ile piyasaya güçlü ve net bir mesaj vermeyi amaçlıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim 2025 Para Politikası Kurulu toplantısı, 23 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak ve aynı gün içinde faiz kararı açıklanacak. Genellikle toplantı sonrası TCMB Başkanı'nın düzenlediği basın toplantısında karar detayları ve gerekçeleri kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu saat itibarıyla finansal piyasalar Merkez Bankası'nın alacağı karara odaklanacak ve gelişmeleri yakından takip edecek.

TCMB EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

2025 Ekim ayı TCMB faiz kararı, ekonomi çevrelerinde yoğun tartışma konusu. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, 22 ekonomistin medyan beklentisi politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50 seviyesine çekilmesi yönünde. Bu beklenti, Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmeler ve enflasyonla mücadele stratejileri göz önünde bulundurulduğunda anlamlı bir düşüş sinyali olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında, Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,50'ye çekmişti. Bu büyük faiz indirimi sonrası piyasalarda bir miktar rahatlama gözlense de, yüksek enflasyon ve küresel ekonomik riskler nedeniyle TCMB'nin temkinli davranması bekleniyor. Ekim kararında yapılacak indirimin büyüklüğü, Merkez Bankası'nın para politikasında izleyeceği yol haritasını ve önümüzdeki dönemdeki faiz hareketlerini belirleyecek.

TCMB EKİM AYINDA FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Anket verileri ve piyasa beklentileri Ekim ayında TCMB tarafından faiz indirimi yapılacağına işaret ediyor. Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yoğunlaşmış durumda. Bu da mevcut faizin biraz altında, kademeli bir faiz indiriminin gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Ancak, Merkez Bankası'nın önceliği enflasyonu kontrol altında tutmak olduğundan, faiz indiriminin boyutu ve zamanlaması dikkatle değerlendiriliyor. Faiz indirimi kararının, döviz kuru üzerindeki etkisi ve fiyat istikrarına katkısı yakından izlenecek. TCMB'nin para politikası stratejisinde piyasa beklentileri kadar küresel ekonomik koşullar da önemli bir rol oynuyor.