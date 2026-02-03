Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine Gazi İshak Kara getirildi. Peki, Gazi İshak Kara kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI GAZİ İSHAK KARA KİMDİR?

Bu atama kararıyla birlikte ekonomi çevrelerinde ve kamuoyunda "Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara kimdir?" sorusu gündeme geldi. Akademik altyapısı ve iktisat alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Kara, uzun yıllara dayanan eğitim geçmişiyle öne çıkıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası yönetiminde yeni bir döneme işaret ederken, Gazi İshak Kara'nın özgeçmişi de yakından incelenmeye başlandı.

GAZİ İSHAK KARA KAÇ YAŞINDA?

Gazi İshak Kara'nın yaşıyla ilgili resmi kaynaklarda açık bir bilgi paylaşılmamıştır. Ancak akademik eğitim süreci dikkate alındığında, lisans eğitimini 2004 yılında, doktora eğitimini ise 2013 yılında tamamladığı bilinmektedir.

GAZİ İSHAK KARA NERELİ?

Gazi İshak Kara'nın doğum yeri ve memleket bilgisine ilişkin resmi ve doğrulanmış bir açıklama kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

AKADEMİK EĞİTİMİ VE İKTİSAT ALANINDAKİ BİRİKİMİ

Gazi İshak Kara, lisans eğitimini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalarına devam eden Kara, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden İktisat alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Akademik yolculuğunu uluslararası alana taşıyan Kara, doktora eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kuzey Karolina Üniversitesi (University of North Carolina at Chapel Hill) bünyesinde sürdürdü. 2013 yılında İktisat alanında doktora derecesini tamamlayarak akademik kariyerini en üst düzeye taşıdı.

Bu eğitim geçmişi, Gazi İshak Kara'nın hem Türkiye'de hem de uluslararası akademik çevrelerde geçerliliği olan güçlü bir iktisat altyapısına sahip olduğunu göstermektedir.