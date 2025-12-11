MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI: TCMB Aralık ayı faiz kararı ne oldu? Aralık ayı faiz düştü mü, sabit mi kaldı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından Aralık ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası tarafından saat 14.00'te yapılan duyuruya göre, politika faizinde önemli bir değişiklik gerçekleştirildi. Peki, TCMB Aralık ayı faiz kararı ne oldu? Aralık ayı faiz düştü mü, sabit mi kaldı? Detaylar...

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI

2025'in son ayına damga vuran bu karar, piyasalarda uzun süredir merakla bekleniyordu. Özellikle enflasyon dinamikleri ve döviz kuru hareketleri göz önünde bulundurularak alınan karar, ekonomistlerin beklentileriyle paralel şekilde şekillendi.

TCMB ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB, Aralık ayı PPK toplantısı sonucunda politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine çekti. Bu karar, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin öngördüğü gibi gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, para politikasında enflasyonla mücadele ve ekonomik büyümeyi destekleme dengesi gözetildiği vurgulandı. 2025 yılı boyunca enflasyon verilerinde gözlenen dalgalanmalar, TCMB'nin karar alma sürecinde kritik bir rol oynadı.

Bu karar, yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edildi. Faiz indirimi, piyasada likiditeyi artırmayı ve kredi kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor.

ARALIK AYI FAİZ DÜŞTÜ MÜ, SABİT Mİ KALDI?

Aralık ayında faiz düştü. Ekim ayında politika faizi yüzde 39,5 seviyesine çekilmişti; Aralık ayında ise 150 baz puanlık indirimle yüzde 38 seviyesine geriledi.

Bu düşüş, TCMB'nin yıl boyunca uyguladığı faiz politikalarının bir devamı niteliğinde. Ekim ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizinin yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesi, Aralık ayında yapılan indirimin sinyallerini önceden vermişti.

Piyasa aktörleri, faiz indirimini, ekonomik büyümeyi desteklemek ve kredi maliyetlerini düşürmek amacıyla atılan stratejik bir adım olarak yorumladı.