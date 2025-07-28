TCMB Başkanı Fatih Karahan Kayseri'de Ziyaretlerde Bulundu

TCMB Başkanı Fatih Karahan Kayseri'de Ziyaretlerde Bulundu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Kayseri'de Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Karahan, iş dünyası ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Karahan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e makamında ziyarette bulundu.

Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya gelen Karahan'a kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Karahan, burada yaptığı konuşmada, sene başından beri farklı şehirleri ziyaret edip iş dünyası, esnaf ile görüşme yaptıklarını, bu doğrultuda söz konusu ziyaretlerin dördüncüsünü Kayseri'ye gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ardından Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret eden Karahan, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Ekonomi
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