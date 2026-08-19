Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 TCMB toplantı takvimi

Yatırımcılar, kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar ve piyasa aktörleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ( Tcmb ) sonbahar dönemindeki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı. Merkez Bankası’nın politika faizi kararı, enflasyon verileri ve makroekonomik göstergeler doğrultusunda şekillenecek. Gözler özellikle Eylül ayında yapılacak PPK toplantısında alınacak karara çevrildi.

TCMB EYLÜL 2026 FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TCMB’nin Eylül 2026 PPK toplantısı 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek karar açıklamasıyla takip edilecek. Merkez Bankası’nın faiz oranlarına ilişkin karar duyuruları da aynı gün yayımlanıyor. Örneğin 23 Temmuz 2026 tarihli PPK kararının duyurusu saat 14.00’te yayımlanmıştı.

AĞUSTOS AYINDA PAS GEÇİLEN TAKVİM SONRASI İLK OTURUM

TCMB’nin 2026 yılı resmi PPK takviminde temmuz ayındaki toplantının ardından bir sonraki PPK toplantısı 10 Eylül 2026 olarak belirlenmiş durumda. Takvimde ağustos ayı için bir PPK toplantısı bulunmuyor.

23 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmuştu. Merkez Bankası ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Bu kararın ardından takvimdeki bir sonraki PPK toplantısının Eylül ayında yapılacak olması, piyasaların bu toplantıya yönelik beklentilerini artırıyor. Eylül toplantısında alınacak karar, temmuz ayındaki kararın ardından açıklanacak yeni politika faizi kararı olacak.

2026 TCMB TOPLANTI TAKVİMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı resmi 2026 Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yılın geri kalanındaki toplantı tarihleri belli oldu. Buna göre Eylül, ekim ve aralık aylarında olmak üzere yıl sonuna kadar üç PPK toplantısı gerçekleştirilecek.

10 EYLÜL 2026

TCMB’nin yılın sonbahar dönemindeki ilk PPK toplantısı 10 Eylül 2026 Perşembe günü yapılacak. Toplantının ardından politika faizine ilişkin karar açıklanacak.

Eylül toplantısı, ağustos ayında PPK toplantısı yapılmaması nedeniyle temmuz ayındaki karar sonrasında gerçekleştirilecek ilk Para Politikası Kurulu toplantısı olacak.

22 EKİM 2026

2026 yılının yıl sonuna kadar planlanan ikinci PPK toplantısı 22 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. TCMB’nin resmi takviminde toplantı özeti yayın tarihi ise 30 Ekim 2026 olarak yer alıyor.

10 ARALIK 2026

Yılın son PPK toplantısı ise 10 Aralık 2026 tarihinde yapılacak. Toplantının özetinin yayımlanacağı tarih TCMB takviminde 17 Aralık 2026 olarak belirtiliyor.