Cevdet Akçay kimdir? TCMB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay görevden neden ayrıldı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) üst düzey bir görev değişimi dikkat çekti. Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın görevden ayrılması, zamanlaması ve süreçte yaşanan gelişmeler nedeniyle ekonomi çevrelerinde yakından takip edildi. Peki, Cevdet Akçay kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay görevden neden ayrıldı? Detaylar...

CEVDET AKÇAY KİMDİR?

1961 yılında Trabzon’da doğan Osman Cevdet Akçay, akademik ve profesyonel kariyeriyle ekonomi dünyasında uzun yıllardır yer alan bir isimdir. Lisans eğitimini 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladıktan sonra akademik çalışmalarını yurt dışında sürdürdü.

Akçay, The City University of New York Graduate School and University Center’da ekonomi alanında 1990 yılında M.Phil, 1992 yılında ise doktora derecesini aldı. Akademik kariyerine 1985 yılında aynı üniversitede doktora asistanı olarak başlayan Akçay, 1986-1990 yılları arasında Hunter College ve Baruch College’da öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1990-1991 döneminde ise Manhattan College’da misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak akademik kariyerine Türkiye’de devam eden Akçay, doçentlik unvanını da burada aldı. 2001 yılında Koç Üniversitesi’ne geçen Akçay, burada tam zamanlı öğretim üyeliği yaptı.

Akademi ile özel sektörü eş zamanlı yürüten Akçay, Koçbank ve ardından Yapı Kredi Bankası’nda başekonomist olarak görev aldı. 2009 yılına kadar bu görevleri birlikte sürdüren Akçay, 2009-2018 yılları arasında banka başekonomisti olarak çalıştı.

Kamu görevine ise 2018 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda kısa süreli bir görevle adım atan Akçay, Temmuz-Ekim 2018 döneminde burada bulundu. Sonrasında 2018-2023 yılları arasında Fiba Group bünyesinde holding ve banka tarafında danışmanlık yaptı.

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI CEVDET AKÇAY GÖREVDEN NEDEN AYRILDI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay’ın görevden ayrılmasının temel nedeni “yaş haddi” olarak açıklandı. Resmi bilgilere göre bu ayrılık, mevzuat çerçevesinde gerçekleşti ve Akçay’ın görev süresinin bu kapsamda sona erdiği belirtildi.

Ancak ayrılık sürecinin zamanlaması dikkat çekti. Faiz kararı öncesinde Akçay’ın isminin herhangi bir resmi açıklama yapılmadan TCMB’nin internet sitesinden kaldırılması, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Bu durum, Merkez Bankası yönetimindeki değişimin ani ve planlı olup olmadığına dair tartışmaları beraberinde getirdi.

Akçay’ın görev süresi boyunca yaptığı açıklamalar da zaman zaman gündeme gelmişti. Özellikle son katıldığı bir etkinlikte enflasyona ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekti. Göreve başladığı dönemde enflasyonun yüzde 48 seviyesinde olduğunu hatırlatan Akçay, uygulanan politikalarla bu oranın yüzde 31’e gerilediğini ifade etti. Ayrıca, bu adımların atılmaması durumunda enflasyonun yüzde 150-200 bandına çıkabileceğini dile getirdi.