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Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
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Küresel piyasalarda tarife restleşmelerinin etkileri sürerken yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Ekonomistler nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Merkez mart ayında politika faizini 250 baz puan indirmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Merkez Bankası'nın politika faiz kararı, saat 14.00'te açıklanacak.

EKONOMİSTLER AYNI TAHMİNDE BİRLEŞTİ

Merkez Bankası Mart ayı PPK toplantısında politika faizini 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürmüştü. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 34,50 oldu. Cari işlemler hesabının ise şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık verdiğini tahmin eden ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVeysel N:

faiz haram mı?

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