Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül PPK toplantısı hangi tarihte?

TCMB'nin Eylül ayı toplantısında alınacak faiz kararı, döviz kurlarından borsa hareketlerine kadar birçok finansal alanı doğrudan etkileyecek. Vatandaşlar, Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Eylül ayı PPK toplantısı hangi tarihte ve saat kaçta? sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Eylül PPK toplantısı hangi tarihte? İşte detaylar...

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın Eylül 2025 faiz kararı 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Önceki aylarda faiz oranlarında izlenen politika, Eylül ayında verilecek karara yönelik beklentileri de artırmış durumda. Piyasalarda bazı analistler faiz artışı, bazıları ise sabit tutma beklentisi içinde.

Faiz kararının açıklanmasının ardından TCMB, karar metnini ve ekonomik değerlendirmelerini resmi web sitesinde yayımlayacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

23 Ekim

11 Aralık

22 Ocak 2026

12 Mart 2026