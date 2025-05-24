Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı

Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışından sağlanan kısa vadeli TL borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Yeni düzenlemeye göre, 1 aya kadar vadeli işlemlerde oran yüzde 18'e, 3 aya kadar vadeli işlemlerde ise yüzde 14'e yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışından sağlanan kısa vadeli TL borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı.

TCMB, yurt dışından temin edilen Türk Lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

ZORUNLU KARŞILIK ARTIŞI

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, düzenlemenin makrofinansal istikrar ile parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

Buna göre, Türk Lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan kredilerde halihazırda yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı, vadeye göre farklılaştırıldı. Yeni düzenlemeye göre; 1 aya kadar vadeli işlemlerde zorunlu karşılık oranı yüzde 18'e, 3 aya kadar vadeli işlemlerde ise yüzde 14'e yükseltildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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