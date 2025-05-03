Merkez Bankası'ndan TL'ye teşvik hamlesi

Merkez Bankası'ndan TL'ye teşvik hamlesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına geçişi teşvik etmek ve finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla, zorunlu karşılık oranlarını artırarak, ihracat döviz gelirlerinin dönüşümünü teşvik eden bir dizi yeni düzenleme açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede önemli düzenlemeler gerçekleştirdi. 3 Mayıs 2025 tarihli duyuruya göre, dövizden TL'ye geçişi teşvik etmeye yönelik alınan kararlar hem bankaları hem de ihracatçı firmaları yakından ilgilendiriyor.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI ARTIRILDI

Yapılan düzenlemeler kapsamında, yabancı para mevduatlara uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. Ayrıca, yurt içi yerleşiklerle yapılan 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar için bu oran 400 baz puana çıkarıldı. Repo işlemlerinde hesaplama yöntemi de güncellendi.

TCMB, bankaların tüzel kişi TL mevduat oranlarını artırmalarını da hedefliyor. Bu kapsamda, TL mevduat payı yüzde 60'ın altında kalan bankalara, bu oranı aylık en az 0,3 puan artırma hedefi getirildi.

Zorunlu karşılıklarla ilgili bir diğer değişiklik ise, TL mevduat için tesis edilen karşılıklara yapılacak faiz ya da telafi ödemesine yönelik oldu. Yeni düzenlemeye göre, TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84'ü yerine yüzde 86'sı oranında ödeme yapılacak.

İHRACAT GELİRLERİNİN YÜZDE 35'İ TCMB'YE SATILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli olarak alınan kararla, ihracat bedellerinin Merkez Bankası'na satılma zorunluluğunda da güncelleme yapıldı. 31 Temmuz 2025'e kadar ihracat gelirlerinin en az yüzde 35'inin TCMB'ye satılması gerekecek.

İhracatçı firmalar için döviz dönüşüm desteği oranı da artırıldı. Buna göre, dövizlerini TL'ye çeviren ihracatçılara sağlanan destek oranı 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 3 olarak uygulanacak.

TCMB, bu düzenlemelerle Türk lirasının kullanımını teşvik etmeyi ve finansal istikrarı güçlendirmeyi hedefliyor.

Merkez Bankası'ndan TL'ye teşvik hamlesi

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarışükran izmirli:

Ülkenin gidişatı iyi görünmüyor

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Haber YorumlarıSakaryalı Yorumcu:

Dolar düşmesi gerekiyor paramız çok değer kaybetti 3 cü dünya ülke paraları bile bizi geçti

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Haber Yorumlarıvthkzmk9ts:

Allah korkusu yok alın fakirden verin zengine parasını tutsun oyu fakirden al ülkenin kaymağını zengine yedir bu devran böyle gitmez arkadaş

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Haber YorumlarıOsman Öner:

80 yıl da 6 sıfır attılar, 10 yıl da 2 sıfırı geri getirmek büyük bir başarı hikayesi ben ekonomistim diyen herkese güvenin sonucu

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Haber YorumlarıOsman Öner:

Yap işlete döviz yetiştirmeye çalışıyoruz,

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

altını çamurada bulasanız üstüne çamurda atsanız altın her zaman altındır değerini düşüremezsiniz imamoğlunu gereksiz yere adaletsizce hapse atıp bundan etkilenen altüst olan piyasaları milyarlarca dolar satarak sakinleştirmeye çalışan ama başaramayanlar hatalarının hesabını vermiyor bedeli ise halka ödetiyor

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Haber Yorumlarısamet:

dolar çok ucuz işçilik çok pahalı , bu işçilik ücretleri ile ihracatçı para kazanamaz, bu yüzden örneğin tekstil bitti . dolar 1.5 senede %30 arttı işçililik ise en az %50-60 . elektrik su aynı şekilde , kiralar aynı şekilde .işveren batıyor

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