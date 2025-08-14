Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan son yönetim değişiklikleri, ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırırken, bu süreçte Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Prof. Dr. Hatice Karahan da kamuoyunun odağına yerleşti. Atamanın açıklanmasının ardından Karahan'ın akademik geçmişi, kariyer adımları ve ekonomi alanındaki duruşu merak edilmeye başlandı. Hatice Karahan ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Hatice Karahan kimdir? Hatice Karahan kaç yaşında, nereli?

HATİCE KARAHAN KİMDİR?

Prof. Dr. Hatice Karahan, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Türkiye'nin saygın eğitim kurumlarında başlayan Karahan, 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Akademik ilgisini iktisat alanında derinleştirmeye karar veren Karahan, yüksek lisansını da aynı üniversitede İktisat dalında tamamlamıştır. Akademik gelişimini uluslararası düzeye taşımak isteyen Karahan, araştırmalarını sürdürmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş ve burada ekonomi alanındaki çalışmalarına devam etmiştir. 2006 yılında Syracuse Üniversitesi'nde Ekonomi Doktorasını tamamlayan Karahan, aynı üniversitenin Center for Policy Research (Politika Araştırmaları Merkezi) bünyesinde çeşitli araştırma projelerinde görev almıştır. Gerek akademik başarıları, gerekse ekonomi politikaları alanındaki uzmanlığıyla tanınan Hatice Karahan, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok çalışma yürütmüş; hem akademide hem de kamu politikaları alanında önemli roller üstlenmiştir.

HATİCE KARAHAN KAÇ YAŞINDA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Hatice Karahan, ekonomi ve akademi dünyasında yakından tanınan isimlerden biri. 1978 yılında İstanbul'da doğan Karahan, 2025 yılı itibarıyla 47 yaşında.

HATİCE KARAHAN NERELİ?

1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Karahan, eğitim hayatına da bu şehirde başladı. İstanbul'un köklü eğitim kurumlarında yetişen Karahan, hem lisans hem yüksek lisans eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra kariyerine uluslararası alanda devam etti.

HATİCE KARAHAN EVLİ Mİ?

Prof. Dr. Hatice Karahan'ın özel hayatına dair kamuoyuna açık ve doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır. Evli olup olmadığı ya da eşine dair detaylar, resmi kaynaklarda yer almamakta; bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamaktadır. Medyaya yansıyan sınırlı bilgilere göre, Karahan özel yaşamını kamuoyunun dikkatinden uzak tutmayı tercih eden isimler arasında yer alıyor.

HATİCE KARAHAN İLE FATİH KARAHAN AKRABA MI?

Kamuoyunda sıkça sorulan sorulardan biri de Prof. Dr. Hatice Karahan ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan arasında bir akrabalık bağı olup olmadığı yönünde. Özellikle soyadlarının aynı olması, iki isim arasında bir ailevi ilişki olabileceği yönünde merak uyandırsa da, mevcut bilgilere göre bu iddiaların gerçekliği bulunmuyor. Yapılan araştırmalar ve basına yansıyan güvenilir kaynaklara göre, Hatice Karahan ile Fatih Karahan arasında herhangi bir akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır. Kardeş olmadıkları gibi, ailevi bir bağa dair herhangi bir resmi açıklama veya belge de kamuoyuna yansımış değildir. İki ismin aynı soyadını taşıması tamamen bir tesadüf olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle, konuya ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kamuoyunun doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesi gerektiği vurgulanıyor.