Türkiye finans dünyasında sarsıcı gelişme: Eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ihalelerinde yaşandığı iddia edilen usulsüzlükler ve kamu zararına yol açan dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklandı. Peki, Emrah Şener kimdir? Eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener neden tutuklandı? İşte sürece dair detaylar...

EMRAH ŞENER KİMDİR?

Emrah Şener, 1978 doğumlu, Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden biridir. Eğitim hayatını Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladıktan sonra, London School of Economics'te Ekonomi-Finans alanında yüksek lisans yaptı. Akademik kariyerini Imperial College London'da Matematiksel Finans üzerine doktora derecesi alarak sürdüren Şener, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ekonomi ve finans alanındaki uzmanlığı, Türkiye'nin finansal sistemlerinde kritik pozisyonlarda yer almasını sağlamıştır.

EMRAH ŞENER NEDEN TUTUKLANDI?

2024 sonlarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) için gerçekleştirilen ihalelerde yaşandığı iddia edilen usulsüzlükler üzerine büyük bir operasyon düzenlendi. Eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, bu operasyon kapsamında "fesat karıştırma", "dolandırıcılık" ve "zimmet" gibi ağır suçlamalarla tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, kamu zararının 100 milyon TL'yi aştığı tespit edildi.

Savcılık ve denetim raporlarına göre, "Çipli Plastik Kart Alımı" ile "TROY için Yazılım Geliştirme" ihalelerinde ciddi usulsüzlükler yapıldı. İhaleler, yetkili satıcı belgesi olmayan Enarge adlı firmaya ihalesiz ve teklif almadan verildi. Ayrıca, teslimat yapılmadan ödeme yapıldığı, bazı firmaların ihaleye teklif vermesinin engellendiği belirlendi. Bu süreçte Emrah Şener'in, ihaleleri belirli firmaların almasını sağladığı ve bu yolla fesat karıştırdığı raporda açıkça yer aldı.

Bunun dışında, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'ne (TTO) ihalesiz ve fiyat teklifi alınmadan 44 milyon TL'yi aşan usulsüz ödemeler yapıldı. Ayrıca, Şener'in kardeşi İbrahim Şener'e 200 bin TL, Singapur'da kayıtlı paravan bir şirkete ise 693 bin 236 Euro aktarıldığı ortaya çıktı.

EMRAH ŞENER KAÇ YAŞINDA NERELİ?

1978 doğumlu olan Emrah Şener, 2025 itibarıyla 47 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan Şener, eğitim ve akademik kariyerini İstanbul'da, ardından Londra'da devam ettirmiştir. Türkiye'deki finans kurumlarında üst düzey görevlerde bulunmuş ve ülkenin ekonomik politikalarına katkıda bulunmuştur. Şener, akademik kimliği ile finans dünyasında tanınan önemli isimlerden biridir.

EMRAH ŞENER NE İŞ YAPIYOR?

Emrah Şener, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken, finansal sistemin kritik noktalarında sorumluluk üstlenmiştir. Ayrıca, akademik kariyerini Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak sürdürmektedir. Matematiksel finans alanındaki derin bilgisi ve finansal strateji konusundaki tecrübesi, bankacılık ve finans sektöründe önemli projelere imza atmasını sağlamıştır.