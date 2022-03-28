Portakal Haberleri - Portakal Haber - Haberler

Portakal Haberleri
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Son Dakika | BAKAN ERSOY: ÖNÜMÜZDEKİ YIL PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI'NA DESTEK VERECEĞİZ
Son dakika haberi... Bakan Ersoy: "Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelecek seneden itibaren destek vereceğiz"
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Ferzan Özpetek kimdir? Ferzan Özpetek kaç yaşında, nereli? Ferzan Özpetek hayatı ve biyografisi!
Rus turistler gördüklerine inanamadı: Denize dökülen portakallar dalgaların etkisiyle kumsalı kapladı
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Rutte'nin Ankara ziyareti Hollanda medyasında: Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk için ideal ülke
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Portakal Çiçeği Karnavalı fikir öncüsü Bozkurt: "Karnaval ekonomik değer yaratıyor"
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 19 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!
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Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü Bozkurt: "Yeniden sokaklarda buluşuyoruz"
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 16 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!
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Fatma Girik Evlat filmi nerede çekildi? Evlat filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Evlat filmi ne zaman çekilmiştir?
Son dakika haber! İnternetten sipariş ettiği kimyasal madde ile sahte alkol üretenlere operasyon
Kar yağışından dolayı sevkiyatı yapılamayan meyve ve sebzelerin fiyatları arttı
Üç Kuruş Çetin kimdir? Çetin'i kim canlandırıyor? Üç Kuruş Çetin 'Bora Akkaş' kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
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Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli? Yeşim Salkım evli mi, eşi kim? Yeşim Salkım şarkıları!
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İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi? 9 Mart Çarşamba İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı