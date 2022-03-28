Portakal Haberleri - Portakal Haber - Haberler

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Portakal Haberleri

Portakal haber, Portakal son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Portakal Çiçeği Karnavalı, Yeni Türkü konseriyle sona erdi

Portakal Çiçeği Karnavalı, Yeni Türkü konseriyle sona erdi

Portakal - Dün 21:48
Portakal Çiçeği Karnavalı Kozan'ı coşturdu

Portakal Çiçeği Karnavalı Kozan'ı coşturdu

Portakal - Dün 21:48
23. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

23. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

Portakal - Dün 21:43
Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor

Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor

Portakal - Dün 17:31
Türkiye Jokey Kulübünün Adana'da düzenlediği 'Portakal Çiçeği Koşusu' yapıldı

Türkiye Jokey Kulübünün Adana'da düzenlediği "Portakal Çiçeği Koşusu" yapıldı

Portakal - Dün 16:57
Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı

Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı

Portakal - Dün 10:52
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Portakal - Dün 10:33
Adana polisi karnavalda vatandaşları suça karşı uyardı

Adana polisi karnavalda vatandaşları suça karşı uyardı

Portakal - Dün 10:22
Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler... Adanalı esnafın yüzü güldü

Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler... Adanalı esnafın yüzü güldü

Portakal - Dün 09:50
Adana'nın horozu da kebap yiyor

Adana'nın horozu da kebap yiyor

Portakal - Dün 09:39
Kozan'da Murat Kekilli konserine yoğun ilgi

Kozan'da Murat Kekilli konserine yoğun ilgi

Portakal - Dün 01:26
Bakan Ersoy: 'Adana her açıdan potansiyeli çok yüksek bir il'

Bakan Ersoy: "Adana her açıdan potansiyeli çok yüksek bir il"

Portakal - Dün 00:58
Portakal Çiçeği Karnavalı - Murat Kekilli konseri

Portakal Çiçeği Karnavalı - Murat Kekilli konseri

Portakal - 26.03.2022
Portakal Çiçeği Karnavalı - Haluk Levent konseri

Portakal Çiçeği Karnavalı - Haluk Levent konseri

Portakal - 26.03.2022

Portakal Çiçeği Karnavalı, Yeni Türkü konseriyle sona erdi
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı

Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı

Portakal - 26.03.2022
Adanalıları yağmur bile durduramadı

Adanalıları yağmur bile durduramadı

Portakal - 26.03.2022
Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti

Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti

Portakal - 26.03.2022
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı

Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı

Portakal - 26.03.2022
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Kozan'da kutlanıyor

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Kozan'da kutlanıyor

Portakal - 26.03.2022
Portakal Çiçeği Karnaval coşkusu Kozan'ı da sardı

Portakal Çiçeği Karnaval coşkusu Kozan'ı da sardı

Portakal - 26.03.2022
Bakan Ersoy: 'Adana her açıdan potansiyeli çok yüksek bir il'

Bakan Ersoy: "Adana her açıdan potansiyeli çok yüksek bir il"

Portakal - 26.03.2022
PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI SOKAKLARI RENKLENDİRDİ

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI SOKAKLARI RENKLENDİRDİ

Portakal - 26.03.2022
Aladağ Kaymakamı Çırak, Portakal Çiçeği Karnavalı stantlarını gezdi

Aladağ Kaymakamı Çırak, Portakal Çiçeği Karnavalı stantlarını gezdi

Portakal - 26.03.2022
Son Dakika | BAKAN ERSOY: ÖNÜMÜZDEKİ YIL PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI'NA DESTEK VERECEĞİZ

Son Dakika | BAKAN ERSOY: ÖNÜMÜZDEKİ YIL PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI'NA DESTEK VERECEĞİZ

Portakal - 26.03.2022
Son dakika haberi... Bakan Ersoy: 'Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelecek seneden itibaren destek vereceğiz'

Son dakika haberi... Bakan Ersoy: "Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelecek seneden itibaren destek vereceğiz"

Portakal - 26.03.2022
Adana'da evlenen çift, tutkunu oldukları bisikleti gelin aracı yaptı

Adana'da evlenen çift, tutkunu oldukları bisikleti gelin aracı yaptı

Portakal - 26.03.2022
Son dakika! Bakan Ersoy, mangal başında kebap pişirdi

Son dakika! Bakan Ersoy, mangal başında kebap pişirdi

Portakal - 26.03.2022
Ceyhanlılar Soner Eden konseriyle coştu

Ceyhanlılar Soner Eden konseriyle coştu

Portakal - 26.03.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mart 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mart 2022

Portakal - 25.03.2022
Makas grubu Adana'da konser verdi

Makas grubu Adana'da konser verdi

Portakal - 25.03.2022
Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası tamamlandı

Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası tamamlandı

Portakal - 25.03.2022
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 26 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 26 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Portakal - 26.03.2022
Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor

Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor

Portakal - 25.03.2022
Portakal Çiçeği Karnavalı'nın basın toplantısı düzenlendi

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın basın toplantısı düzenlendi

Portakal - 25.03.2022
Başkan Özyiğit'Yenişehir'de taş ocağını reddediyoruz'

Başkan Özyiğit"Yenişehir'de taş ocağını reddediyoruz"

Portakal - 25.03.2022
PORTRE-Türk sinemasının Küçük Hanımefendisi: Belgin Doruk

PORTRE-Türk sinemasının Küçük Hanımefendisi: Belgin Doruk

Portakal - 25.03.2022
Müjdeli Haberi Bu Sözlerle Verdi

Müjdeli Haberi Bu Sözlerle Verdi

Portakal - 25.03.2022
Bomba İtiraf! "sezen Aksu Benim Annem Olur"

Bomba İtiraf! "sezen Aksu Benim Annem Olur"

Portakal - 24.03.2022
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 24 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 24 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Portakal - 24.03.2022
Portakal Çiçeği Karnavalı stantları ziyaretçilerini ağırlıyor

Portakal Çiçeği Karnavalı stantları ziyaretçilerini ağırlıyor

Portakal - 24.03.2022
DEREYE ATILDIĞI ÖNE SÜRÜLEN PORTAKALLAR, SAHİLE VURDU

DEREYE ATILDIĞI ÖNE SÜRÜLEN PORTAKALLAR, SAHİLE VURDU

Portakal - 24.03.2022
Mersin'de sahil portakal doldu

Mersin'de sahil portakal doldu

Portakal - 24.03.2022
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası

Portakal - 24.03.2022
Ferzan Özpetek kimdir? Ferzan Özpetek kaç yaşında, nereli? Ferzan Özpetek hayatı ve biyografisi!

Ferzan Özpetek kimdir? Ferzan Özpetek kaç yaşında, nereli? Ferzan Özpetek hayatı ve biyografisi!

Portakal - 24.03.2022
Rus turistler gördüklerine inanamadı: Denize dökülen portakallar dalgaların etkisiyle kumsalı kapladı

Rus turistler gördüklerine inanamadı: Denize dökülen portakallar dalgaların etkisiyle kumsalı kapladı

Portakal - 24.03.2022
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 23 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 23 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Portakal - 23.03.2022
Portakal Çiçeği Karnavalı çeşitli etkinliklerle başladı

Portakal Çiçeği Karnavalı çeşitli etkinliklerle başladı

Portakal - 23.03.2022
Migros 'çiçek gibi karnavalın' sponsorları arasında yer aldı

Migros "çiçek gibi karnavalın" sponsorları arasında yer aldı

Portakal - 23.03.2022
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası

Portakal - 23.03.2022
Rutte'nin Ankara ziyareti Hollanda medyasında: Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk için ideal ülke

Rutte'nin Ankara ziyareti Hollanda medyasında: Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk için ideal ülke

Portakal - 23.03.2022
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 22 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 22 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Portakal - 22.03.2022
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası

Portakal - 22.03.2022
Serkan Çayoğlu'ndan Ayrılık Açıklaması

Serkan Çayoğlu'ndan Ayrılık Açıklaması

Portakal - 21.03.2022
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 21 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 21 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Portakal - 21.03.2022
Adana'da 'Çukurova'da Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf sergisi açıldı

Adana'da "Çukurova'da Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı

Portakal - 21.03.2022
Portakal Çiçeği Karnavalı fikir öncüsü Bozkurt: 'Karnaval ekonomik değer yaratıyor'

Portakal Çiçeği Karnavalı fikir öncüsü Bozkurt: "Karnaval ekonomik değer yaratıyor"

Portakal - 21.03.2022
Manavgat'ta alkollü sürücü otomobiliyle refüje çıktı: 2 yaralı

Manavgat'ta alkollü sürücü otomobiliyle refüje çıktı: 2 yaralı

Portakal - 20.03.2022
Şaşırtan Ayrılık Kararı Geldi

Şaşırtan Ayrılık Kararı Geldi

Portakal - 19.03.2022
Pazar fiyatları memnun etmedi

Pazar fiyatları memnun etmedi

Portakal - 19.03.2022
'Piton döner' Portakal Çiçeği Karnavalı'nda

'Piton döner' Portakal Çiçeği Karnavalı'nda

Portakal - 19.03.2022
Etkisini sürdüren kar yağışı kazalara neden oldu (2)

Etkisini sürdüren kar yağışı kazalara neden oldu (2)

Portakal - 19.03.2022
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 19 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 19 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Portakal - 19.03.2022
Yeşilçam'ın kural dışı yıldızı: Sadri Alışık

Yeşilçam'ın kural dışı yıldızı: Sadri Alışık

Portakal - 18.03.2022
Kocaeli Yerel Kültür Platformundan Kocaeli Kent Konseyine ziyaret

Kocaeli Yerel Kültür Platformundan Kocaeli Kent Konseyine ziyaret

Portakal - 18.03.2022
Adana Kasaplar Odası, karnaval öncesi denetimlerini tamamladı

Adana Kasaplar Odası, karnaval öncesi denetimlerini tamamladı

Portakal - 18.03.2022
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 17 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 17 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Portakal - 17.03.2022
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası

Portakal - 17.03.2022
Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü Bozkurt: 'Yeniden sokaklarda buluşuyoruz'

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü Bozkurt: "Yeniden sokaklarda buluşuyoruz"

Portakal - 17.03.2022
'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' esnafa can suyu olacak

"Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" esnafa can suyu olacak

Portakal - 17.03.2022
Adana'da bahçeden portakal çaldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

Adana'da bahçeden portakal çaldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

Portakal - 16.03.2022
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 16 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 16 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Portakal - 16.03.2022
Su maymunları yerleştiği alandaki habitata zarar veriyor

Su maymunları yerleştiği alandaki habitata zarar veriyor

Portakal - 16.03.2022
Kastamonu'da internetten aldığı kimyasalla sahte içki üreten şüpheli yakalandı

Kastamonu'da internetten aldığı kimyasalla sahte içki üreten şüpheli yakalandı

Portakal - 15.03.2022
Başkan Böcek: 'Çözüm odaklı çalışıyoruz, halkımıza hesap veriyoruz'

Başkan Böcek: "Çözüm odaklı çalışıyoruz, halkımıza hesap veriyoruz"

Portakal - 15.03.2022
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 15 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 15 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Portakal - 15.03.2022
Fatma Girik Evlat filmi nerede çekildi? Evlat filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Evlat filmi ne zaman çekilmiştir?

Fatma Girik Evlat filmi nerede çekildi? Evlat filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Evlat filmi ne zaman çekilmiştir?

Portakal - 15.03.2022
Son dakika haber! İnternetten sipariş ettiği kimyasal madde ile sahte alkol üretenlere operasyon

Son dakika haber! İnternetten sipariş ettiği kimyasal madde ile sahte alkol üretenlere operasyon

Portakal - 15.03.2022
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası

Portakal - 15.03.2022
Kar yağışından dolayı sevkiyatı yapılamayan meyve ve sebzelerin fiyatları arttı

Kar yağışından dolayı sevkiyatı yapılamayan meyve ve sebzelerin fiyatları arttı

Portakal - 15.03.2022
Kafkasya'dan Kapalı Çarşı'ya uzanan yolculuk

Kafkasya'dan Kapalı Çarşı'ya uzanan yolculuk

Portakal - 15.03.2022
Üç Kuruş Çetin kimdir? Çetin'i kim canlandırıyor? Üç Kuruş Çetin 'Bora Akkaş' kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Üç Kuruş Çetin kimdir? Çetin'i kim canlandırıyor? Üç Kuruş Çetin 'Bora Akkaş' kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Portakal - 15.03.2022
Kasa kasa meyve eksiliyordu, gerçek kamera takılınca ortaya çıktı

Kasa kasa meyve eksiliyordu, gerçek kamera takılınca ortaya çıktı

Portakal - 14.03.2022
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 14 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 14 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Portakal - 14.03.2022
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası

Portakal - 14.03.2022
Ercan Yazgan kimdir, nereli? Ercan Yazgan ne zaman vefat etti?

Ercan Yazgan kimdir, nereli? Ercan Yazgan ne zaman vefat etti?

Portakal - 14.03.2022
Sultanbeyli Belediyesi çocukların kar sevincine ortak oldu

Sultanbeyli Belediyesi çocukların kar sevincine ortak oldu

Portakal - 13.03.2022
Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli? Yeşim Salkım evli mi, eşi kim? Yeşim Salkım şarkıları!

Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli? Yeşim Salkım evli mi, eşi kim? Yeşim Salkım şarkıları!

Portakal - 13.03.2022
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 13 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 13 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Portakal - 13.03.2022
Dörtyol'da eğitime destek veren hayırseverlere plaket verildi

Dörtyol'da eğitime destek veren hayırseverlere plaket verildi

Portakal - 11.03.2022
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 10 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 10 Mart Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki!

Portakal - 10.03.2022
TARSİM Antalyalı üreticilere 61,5 milyon TL civarında hasar ödemesi öngörüyor

TARSİM Antalyalı üreticilere 61,5 milyon TL civarında hasar ödemesi öngörüyor

Portakal - 10.03.2022
Mesir macunu üretimi, festivali yapılamasa da artıyor

Mesir macunu üretimi, festivali yapılamasa da artıyor

Portakal - 10.03.2022
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi? 9 Mart Çarşamba İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi? 9 Mart Çarşamba İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Portakal - 09.03.2022
Sebze meyve atıkları 'özel eller'de yemek ve tatlıya dönüşüyor

Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor

Portakal - 09.03.2022
ÇALDIKLARI 4 TON PORTAKALI 11 BİN LİRAYA SATMIŞLAR

ÇALDIKLARI 4 TON PORTAKALI 11 BİN LİRAYA SATMIŞLAR

Portakal - 09.03.2022
Dalından 4 ton portakal çalan 3 zanlı tutuklandı

Dalından 4 ton portakal çalan 3 zanlı tutuklandı

Portakal - 09.03.2022
Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı

Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı

Portakal - 09.03.2022
Antalya'da 'Yeni Nesil Sinema Okulu' projesi tanıtıldı

Antalya'da "Yeni Nesil Sinema Okulu" projesi tanıtıldı

Portakal - 08.03.2022
Fadıloğlu'ndan kadın personellere çiçek

Fadıloğlu'ndan kadın personellere çiçek

Portakal - 08.03.2022
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