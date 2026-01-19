Haberler

Mudurnu'da takdir getirene vitamin bedava

Mudurnu'da takdir getirene vitamin bedava
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde pazar esnafı Mehmet Karadayı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle takdir belgesi alan öğrencilere mandalina, portakal ve muz hediye etti. Uygulama, başarılı öğrencileri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde pazar esnafı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle, takdir belgesi alan öğrencilere mandalina, portakal ve muz hediye etti.

Mudurnu ilçesinde uzun yıllardır pazarcılık yapan Mehmet Karadayı, okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencilere anlamlı bir sürpriz yaptı. Öğrencileri başarıya teşvik etmeyi amaçlayan Karadayı, tezgahında dikkat çeken bir uygulama başlattı. Tezgahına "Takdir getirene vitamin bedava" yazısını asan pazarcı, takdir belgesi alan öğrencilere ücretsiz olarak mandalina, portakal ve muz ikram etti. Mehmet Karadayı, teşekkür belgesiyle gelen öğrencileri de geri çevirmeyerek onlara da meyve hediye etti.

"Bizim amacımız, çocukları daha çok başarıya sevk etmek"

Mudurnulu esnaf olarak amaçlarının çocukları daha çok başarıya sevk etmek olduğunu dile getiren pazarcı Mehmet Karadayı, "Sömestir tatili dolayısıyla Mudurnu'daki çocuklarımıza, 'Takdir alana vitamin bedava' kampanyası başlattım. Yani mandalina, portakal ve muzu iki hafta boyunca, çocuklarımız takdir belgelerini getirdiğinde kendilerine hediye ediyorum. Bizim amacımız, çocukları daha çok başarıya sevk etmek. İnşallah çocuklarımız ne kadar başarılı olursa, biz esnaf olarak çocuklarımıza o kadar yardımcı olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Mehmet Karadayı, başlattığı uygulamayı iki hafta boyunca sürdürecek. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı