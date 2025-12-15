Nazilli'de 1,5 ton portakal çaldıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir bahçeden çalınan yaklaşık 1,5 ton portakal ile ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili jandarma tarafından yapılan incelemeler sonrasında, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve portakallar sahibine teslim edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir bahçeden kasalanmış halde bulunan yaklaşık 1,5 ton portakalın çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Pirlibey Mahallesi'nde çiftçilik yapan E.A. (46) bahçesinden toplanarak kasalanan portakalın çalındığı ihbarıyla jandarmaya başvurdu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Bahçe çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bölgede çalışan işçilerin de ifadesine başvurdu.
Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.S. (45) ve H.K. (46) yakaladı. Şüphelilere ait depoda ele geçirilen portakallar, sahibine teslim edildi.
Haklarında adli işlem başlatılan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.