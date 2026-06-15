Haberler

Eskişehir'de geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

Eskişehir'de geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kamyonun yolu kapatması nedeniyle geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı 86 yaşındaki Ayşe Portakal hayatını kaybetti. Sürücü Y.P. polis merkezine götürüldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Yeşiltepe Mahallesi Özipek Sokak'ta bir kamyonun yolu kapatması nedeniyle geri manevra yapan Y.P. idaresindeki 06 BUT 462 plakalı hafif ticari araç, Ayşe Portakal'a (86) çarptı.

Portakal, çarpmanın etkisiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Portakal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Y.P. ise polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak

CHP'de Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

Yeni savaş kapıda! Bu ilk kez yaşanıyor
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Yatırımcılar bu tarihe dikkat! Altında ezber bozan rekor tahmin

Yatırımcılar bu tarihe dikkat! Altında ezber bozan tahmin
İngiltere Başbakanı Starmer: 16 yaş altındakiler için sosyal medya erişimini yasaklıyoruz

İngiltere'de 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanması yasaklandı
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu

Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan kocanın cezası belli oldu
Güvercinlerle ilgilenirken 2'nci kattan düştü; o anlar kamerada

Daha 12 yaşında! En büyük hobisi canından ediyordu