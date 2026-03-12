Haberler

Yakıt yüklü tankerin portakal bahçesine uçtuğu anlar araç kamerasında

Yakıt yüklü tankerin portakal bahçesine uçtuğu anlar araç kamerasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde dönüş sırasında devrilen akaryakıt yüklü tanker, portakal bahçesine uçtu. Sürücü hafif yaralanırken, bahçe sahibi zararın tedbir alınmasını istiyor.

Hatay'da dönüş yaptığı esnada devrilen tankerin portakal bahçesine uçtuğu anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza; Erzin ilçesi Hanifi Soylu Bulvarı üzerinde Otogar kavşağında yaşandı. N.E. idaresindeki 63 LU 246 plakalı akaryakıt yüklü tanker kavşakta dönerken kontrolden çıkarak portakal bahçesine devrildi. Devrilen aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Tankerde yüklü olan tonlarca akaryakıtsa Hüseyin Bakıcı'ya ait portakal bahçesine aktı. Devrilen tanker, vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.

Bahçesinin dökülen akaryakıttan dolayı zarar gördüğünü ifade eden Bakıcı, "Bahçemize tanker devrildi. Bu kavşak çok tehlikeli oldu, yetkililerden buraya bir önlem alınmasını istiyorum. Akaryakıt akan yerde ağacı tekrar yeşertmek çok zor. Yetkililerden kavşağın düzenlenmesini Erzinliler için istiyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Rusya'dan bir ilk! ABD ve İsrail'e en net çağrıyı yaptılar

Bu bir ilk! Putin resmen devrede