Yakıt yüklü tankerin portakal bahçesine uçtuğu anlar araç kamerasında

Hatay'da dönüş yaptığı esnada devrilen tankerin portakal bahçesine uçtuğu anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza; Erzin ilçesi Hanifi Soylu Bulvarı üzerinde Otogar kavşağında yaşandı. N.E. idaresindeki 63 LU 246 plakalı akaryakıt yüklü tanker kavşakta dönerken kontrolden çıkarak portakal bahçesine devrildi. Devrilen aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Tankerde yüklü olan tonlarca akaryakıtsa Hüseyin Bakıcı'ya ait portakal bahçesine aktı. Devrilen tanker, vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.

Bahçesinin dökülen akaryakıttan dolayı zarar gördüğünü ifade eden Bakıcı, "Bahçemize tanker devrildi. Bu kavşak çok tehlikeli oldu, yetkililerden buraya bir önlem alınmasını istiyorum. Akaryakıt akan yerde ağacı tekrar yeşertmek çok zor. Yetkililerden kavşağın düzenlenmesini Erzinliler için istiyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı