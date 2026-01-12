Haberler

Nazilli'de portakal hırsızı yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, bir vatandaşın bahçesinden 1 ton portakal çalan 20 yaşındaki M.E.'yi suçüstü yakaladı. Şüpheli, portakalları satmak üzere hazırlık yaparken yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları çalışma ile 1 ton portakal çalan şahıs suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Güzelköy Mahallesi'nde portakal hırsızlığına ilişkin yapılan çalışma sonucu, bir vatandaşın bahçesinden bin kg portakal meyvesinin çalındığı tespit edildi. Yürütülen araştırmada, M.E. (20) isimli şahıs gece vakti bahçeye girerek portakalları topladığı ve satmak amacıyla aynı mahalleye getirdiği belirlendi. Yapılan inceleme sonucu portakallar sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıs, yapılan mülakatta suçunu itiraf ederek adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
