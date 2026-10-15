İstanbul Beşiktaş'ta sağanak nedeniyle Naile Sultan Korusu'nun istinat duvarı çöktü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Beşiktaş'ta yoğun sağanak yağış nedeniyle Naile Sultan Korusu'nun istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan Naile Sultan Korusu'nun istinat duvarı, kenti etkisi altına alan yağışa dayanamayarak çöktü. Duvardan düşen moloz parçaları çevredeki binaların girişine isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay nedeniyle Portakal Yokuşu Caddesi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yola düşen molozlar kaldırıldı. Caddenin Ulus istikametindeki yol tedbiren trafiğe kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı