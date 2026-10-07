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Bolu'da hava sıcaklıkları düşünce pazar tezgahlarında kış meyveleri yerini aldı

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Bolu'da hava sıcaklıkları düşünce pazar tezgahlarında kış meyveleri yerini aldı
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Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar tezgahlarında kış meyveleri yerini aldı. Mandalina, portakal, nar, elma ve armut tezgahlarda görülürken yaz meyvelerinin yavaş yavaş kalktığı, vatandaş ilgisinin kış meyvelerine yöneldiği belirtildi.

Bolu'da havaların soğumasıyla birlikte kış meyveleri pazar tezgahlarında yerini aldı. Vatandaşların kış meyvelerine ilgisi artarken, ilerleyen günlerde ürün çeşitliliğinin ve bolluğunun artması bekleniyor.

Bolu'da sonbaharın etkisini göstermesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış meyveleri pazar tezgahlarında yerini aldı. Yaz aylarında tezgahlarda görülen meyveler, yerini mandalina, portakal, nar ve elma gibi kış meyvelerine bırakmaya başladı. Havaların soğumasıyla birlikte özellikle mandalina ve portakala olan ilginin arttığı görülürken, nar ve elma da vatandaşların tercih ettiği meyveler arasında yer aldı. Önümüzdeki günlerde kış meyvelerinin tezgahlarda daha fazla yer kaplaması bekleniyor.

"Vatandaş yaz meyvelerinden sıkıldı"

Pazarcı esnafı Tunahan Ünal, kış meyvelerinin tezgahlarda yerini almaya başladığını belirterek, "Kış mevsiminin gelmesiyle beraber portakal, mandalina, nar, elma ve armut geldi. Yaz meyveleri de yavaş yavaş tezgahlardan kalkıyor. Vatandaş artık yaz meyvelerinden sıkıldı. İlgi kış meyvelerine yöneldi. Kış meyveleri de pazarda yerini aldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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