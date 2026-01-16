Haberler

Portakal işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde portakal işçilerini taşıyan servis minibüsünün buzlanma sebebiyle devrilmesi sonucu, kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Yenipazar Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinde seyir halinde olan S.Y. yönetimindeki 09 P 1762 plakalı servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
