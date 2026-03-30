TIR'la çarpışan tanker portakal bahçesine girdi: 2 yaralı

HATAY'ın Erzin ilçesinde TIR ile tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan tanker portakal bahçesine girerken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mahmutlu Mahallesi'ndeki sürücüleri öğrenilemeyen 50 AAS 566 plakalı TIR ile 34 UN 4145 plakalı tanker çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tanker, yol kenarındaki portakal bahçesine girerek durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla tankerden çıkarılan sürücü ile yanında bulunan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

