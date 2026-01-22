'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da kuvvetli yağış etkisi

KUMLUCA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tarım alanları zarar gördü, seralarda çalışanlarının evlerini su bastı. Kumluca sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, saat 16.00 sıralarında etkisini artırdı. İlçede Karşıyaka, Kum, Göksu, Beykonak ve Mavikent mahallalerinde su baskınları meydana geldi. Çok sayıda sera, portakal bahçeleri su altında kaldı. Sera ve bahçelerde çalışanların tarım alanlarının yakınında kaldığı müstakil evler suyla doldu.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, beraberindeki ekiplerle bölgede inceleme yaptı. Ziraat Odası Başkanı Kökce, ekiplerin bölgede incelemelerini sürdürdüğünü ve tarım alanlarında zararın büyük olduğunu dile getirdi.

Finike ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle seyir terası yolu çalışmalarının yapıldığı dağlık alandan kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verdi.

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),