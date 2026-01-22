Haberler

'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da kuvvetli yağış etkisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, tarım alanlarını etkileerek sera ve portakal bahçelerini su altında bıraktı. Bölgedeki evlerde su baskınları yaşandı ve zararın büyük olduğu bildiriliyor.

KUMLUCA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tarım alanları zarar gördü, seralarda çalışanlarının evlerini su bastı. Kumluca sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, saat 16.00 sıralarında etkisini artırdı. İlçede Karşıyaka, Kum, Göksu, Beykonak ve Mavikent mahallalerinde su baskınları meydana geldi. Çok sayıda sera, portakal bahçeleri su altında kaldı. Sera ve bahçelerde çalışanların tarım alanlarının yakınında kaldığı müstakil evler suyla doldu.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, beraberindeki ekiplerle bölgede inceleme yaptı. Ziraat Odası Başkanı Kökce, ekiplerin bölgede incelemelerini sürdürdüğünü ve tarım alanlarında zararın büyük olduğunu dile getirdi.

Finike ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle seyir terası yolu çalışmalarının yapıldığı dağlık alandan kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verdi.

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

2 çocuk annesi kadının son görüntüleri bu oldu
Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor

Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor