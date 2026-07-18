14 yıldır kayıp olarak aranan kadının cesedi portakal bahçesinde bulundu

HATAY'da kayınpederi Mehmet Uyğur'un öldürülmesinden bir yıl sonra 2012'de ortadan kaybolan Selbi Uyğur'un (32) portakal bahçesine gömülü cesedi bulundu. Selbi Uyğur cinayetine ilişkin, kayınpederi Mehmet Uyğur'u öldüren kayınvalidesi Hatice Uyğur ve Yaşar T. ile O.Ç.'nin tutuklandığı bildirildi.

Dörtyol ilçesinde 2011 yılında Mehmet Uyğur'un cesedi, akarsu kenarında gömülü bulundu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, 2018 yılında Mehmet Uyğur'un cinayet şüphelilerinin eşi Hatice Uyğur ile kayınbiraderi Yaşar T. ve gelini Selbi Uyğur olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Hatice Uyğur ile Yaşar T. tutuklanırken, Selbi Uyğur ise bulunamadı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında firari şüpheli ve kayıp şahıs olarak aranan Selbi Uyğur'un dosyası yeniden açıldı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay, Mersin, İzmir ve İstanbul illerini kapsayan kapsamlı çalışma yürütüldü.

Yapılan araştırmalar, cinayet suçundan tutuklu bulunan şüphelilerle gerçekleştirilen görüşmeler ve dosyanın titizlikle incelenmesi sonucunda Selbi Uyğur'un, 2011 yılında gerçekleşen kasten öldürme suçuna iştirak ettiği, bir yıl sonra da Yaşar T., Hatice Uyğur ve O.Ç. tarafından öldürülüp Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir portakal bahçesine gömüldüğü tespit edildi. Suçlarını itiraf eden şüphelilerin yer gösterme işlemi sonrası, kazı çalışması başlatıldı. 15 gün süren kazı sonunda kıyafetler ile insan kemikleri bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde, kemiklerin Selbi Uyğur'a ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Yaşar T., Hatice Uyğur ve O.Ç. hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklama kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı