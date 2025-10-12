Kış Aylarında Bağışıklığı Güçlendiren Bitki Çayları

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle artan soğuk algınlığı vakalarına karşı uzmanlar vücut direncini artırmak için bitki çayı önerisinde bulunurken, evde tüketilen meyvelerin kabuklarını da bitki çaylarının karışımları sırasında kullanarak bağışıklık sistemine destek sağlanabileceğine dikkat çekiyor.

Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlarda artış görülüyor. Uzmanlar mevsim normallerine düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte gelen rahatsızlıklara karşı tüketilen meyvelerin kabuklarının evde hazırlanan bitki çaylarında kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

"Kabuklarındaki etken madde oranı daha yüksek"

Bitkisel yöntemlerle vücut direncini artırmak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Şerife Akkuş, "Grip rahatsızlıklarına karşı, virüslerden korunmak için özellikle bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz lazım. Bunlar da tabii ki bol bol meyve tüketmekten geçiyor. Öncelikle C vitamini ağırlıklı tüketebiliriz. Mesela mandalina, portakal, kivi gibi meyveler evet hepimiz bunları tüketiyoruz ama kabuklarındaki etken madde oranı daha yüksek. Bunları israf etmeden geri dönüşüm yaparak, bitki çaylarımızın içerisine aroma vermek, tatlandırmak ve etken madde oranından faydalanmak adına kabuklardan bir kış çayı hazırlayabiliriz. Her meyvenin kabuğu değil tabii ama özellikle kış aylarında bolca tükettiğimiz portakal, greyfurt, nar, limon, mandalina, kivi bunları içerisine ekleyip bitki çayı yapabiliriz. Alerjik olan bünyelere tavsiye etmiyoruz, herhangi bir alerjisi olmayan herkes gönül rahatlığıyla tüketebilir" dedi.

"Doğal ürünler ve bitkiler bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmeye yardımcı oluyor"

Doğal bitki çaylarının hazırlanışına dikkat çeken Bitkiler Teknikeri Şerife Akkuş, "Tıbbi ada çayı, zencefil, zerdeçal, ıhlamur, keçiboynuzu, kabuk tarçın, hibiskus ve kuşburnu içeriyor. Ekstra bunların içerisine kivi, portakal, limon kabuklarını da ekleyip harika bir kış çayı yapılabilir. Bu kış çayı içerisinde tamamen doğal ürünler ve bitkiler sayesinde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmeye yardımcı oluyor, savunma mekanizmamızı arttırıyor. Vücut direncini arttırıyor. Özellikle grip, nezle, soğuk algını şikayetlerinde bize kalkan oluşturuyor. Bu bitkilerin yanında tabii vitamin ve mineralli takviyelerimizi almayı unutmuyoruz. Özellikle C vitaminini bağışıklık sistemimizi savunmak için evet meyvelerden alıyoruz. Ama ekstra olarak gıda takviyelerini mutlaka kullanmalıyız. Bunun yanında D vitaminli, propolis, bal, keçiboynuzu özü bunları da tüketebiliriz. Kış aylarında ekinezya vazgeçilmez bir bitkimizdir. Özellikle üst solunum yolu rahatsızlıklarında grip, nezle, soğuk algınlığı şikayetlerinde ekinizya çayını da demleyip tüketebiliriz. Bitkilerimiz zencefil, zerdeçal, kabuk tarçın, keçiboynuzu, kök bitkileri öncelikle sıcak suyumuzun içerisine atıyoruz. 3-4 dakika bunlar demlendikten sonra üzerine yaprak ve çiçek bitkilerimiz hibiskus, hatmi çiçeği, adaçayı bunları da toplamda 6 ila 7 dakika demlendirdikten sonra süzüp içebiliriz. Tabii bunların aromasını kazandırmak için mandalina kabuğu, kivi kabuğu, limon da harika lezzet veriyor. Okul dönemi başladı bu süreçten sonra özellikle bağışıklık sistemi düşüyor. Şu an boğaz enfeksiyonu, ağrı, öksürük şikayetleriyle gelenler tabii ki var. Bu çay karışımını akşamları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama onun dışında günlük mutlaka bir porsiyon meyve tüketmenizde fayda var" diye konuştu.

Meyve tüketen vatandaşlar ise kabuklu tüketerek bağışıklık sistemine destek verdiklerini belirtti. - KONYA