Haberler

Soğuk Havalarda Bağışıklığı Güçlendiren Beslenme Önerileri

Soğuk Havalarda Bağışıklığı Güçlendiren Beslenme Önerileri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nazlı Aydın, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmak için portakal ve mandalina dışında kırmızı biber, brokoli, zencefil ve zerdeçal gibi gıdaların da tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, düzenli uyku ve su tüketiminin de bağışıklık üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtti.

SOĞUK havalarla birlikte bağışıklık sistemi zayıflıyor ve vücut hastalıklara karşı daha savunmasız hale geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nazlı Aydın, özellikle sonbahar ve kış aylarında beslenmenin önemine dikkat çekti. Aydın, "Portakal ve mandalina gibi klasik vitamin kaynaklarının yanı sıra kırmızı biber, brokoli, kivi, zencefil ve zerdeçal gibi besinler bağışıklığı güçlendirmek için kullanılabilir" dedi.

Soğuk havalarla birlikte vücut ısısı düşüyor, bağışıklık hücrelerinin etkinliği azalıyor ve hastalıklara karşı savunma mekanizması zayıflıyor. Medipol Sağlık Grubu'ndan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nazlı Aydın, bu dönemde bağışıklığı güçlendirmenin yolunun sadece portakal veya mandalina gibi meyvelerle sınırlı olmadığını belirtti. Diyetisyen Aydın, ayrıca protein kaynaklarının çeşitlendirilmesi, fermente gıdalar ve günde 6-8 bardak su tüketiminin yanı sıra düzenli uyku ve hareketin de bu dönemde bağışıklığın korunmasında büyük önem taşıdığını dile getirdi.

ZEYTİNYAĞI, BROKOLİ, ZENCEFİL ÖNERİSİ

Proteinin hem bitkisel hem hayvansal kaynaklardan çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Aydın, "İnsanlar genellikle C vitamini kaynaklarına, portakal, mandalina veya limon gibi meyvelere yöneliyor. Ancak kırmızı biber, kivi gibi besinler de bağışıklık için oldukça faydalı. Öğlen yemeklerinde zeytinyağlı brokoli, akşamları sebze çeşitleri ve zencefil, zerdeçal gibi anti-inflamatuvargıdalar tüketmek bağışıklık sistemini destekler" diye konuştu.

FERMENTE GIDALAR VE SU TÜKETİMİ KRİTİK

Ev yapımı turşu ve yoğurt gibi fermente gıdalar bağışıklığı güçlendiren önemli besinler arasında yer aldığını dile getiren Aydın, "Aynı zamanda havalar soğuduğunda su tüketimi azalıyor. Günde 6-8 bardak su içmek, mukozaların nemli kalması ve bağışıklık sisteminin güçlü olması için oldukça önemli. Beslenmenin yanı sıra uyku düzeni ve hareket de bağışıklık sistemini etkiliyor. Sadece bir gün uykusuz kalmak bile bağışıklığımıza zarar veriyor. Önce tabağımıza, sonra yaşam tarzımıza odaklanmalıyız. Vitamin ve mineral takviyelerine hemen yönelmek yerine, dengeli beslenme ve düzenli yaşam tarzına güvenmek en etkili yöntemdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Can pazarı! İşçi servisi devrildi, ölü ve yaralılar var

Ekmek parası yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.