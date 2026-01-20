Adana'da portakal ağaçları buz tuttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün zirai don riskine karşı uyardığı Adana'da gece saatlerinde etkili olan don nedeniyle bazı portakal ağaçları buz tuttu.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da son iki gündür yaşanan soğuk ve don nedeniyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'ndeki bazı portakal ağaçları buz tuttu.

Ağaçlar zarar görürken, buz tutan bahçelerde zarar oluştuğu öğrenildi. - ADANA