Haberler

Adana'da portakal ağaçları buz tuttu

Adana'da portakal ağaçları buz tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün zirai don riskine karşı uyarılarının ardından Adana'nın Yüreğir ilçesindeki portakal ağaçları don nedeniyle zarar gördü. Soğuk hava bazı bahçelerde olumsuz etkiler yaratmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün zirai don riskine karşı uyardığı Adana'da gece saatlerinde etkili olan don nedeniyle bazı portakal ağaçları buz tuttu.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da son iki gündür yaşanan soğuk ve don nedeniyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'ndeki bazı portakal ağaçları buz tuttu.

Ağaçlar zarar görürken, buz tutan bahçelerde zarar oluştuğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede