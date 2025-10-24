Haberler

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj, Sinema Yazarları, Film Forum ve Yön Film Jürileri açıklandı. Jüri üyeleri arasında ödüllü yapımcılar ve usta sinema yazarları bulunuyor.

ULUSLARARASI Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj, Sinema Yazarları, Film Forum ve Yön Film Jürileri belli oldu.

62'ncisi 24 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Uluslararası Uzun Metraj Jürisi üyeleri belli oldu. Bu sene Uluslararası Jüri'de; ödüllü yapımcı Charles J.D. Schlissel, yayıncı ve yapımcı Elif Dağdeviren, oyuncu Mehmet Kurtuluş, yönetmen Najwa Najjar, yazar-senarist- yönetmen Rebecca Lenkiewicz ve yönetmen- yazar- yapımcı George Ovashvili yer alıyor.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında Altın Portakal ödülü için yarışacak. ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çekya, Fransa, İran, İsveç, İsviçre, İtalya, Kolombiya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya ve Türkiye yapımı filmler, Türkiye'de ilk kez festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.

ALTIN PORTAKAL'A SİNEMA YAZARLARI JÜRİSİ

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, duayen sinema yazarı Sungu Çapan'ın adını, 'Sungu Çapan Sinema Yazarları Jürisi'yle yaşatacak. Sinema yazarlarından oluşan jüride hem Türkiye'den hem dünyadan usta kalemler yer alacak. Sungu Çapan Sinema Yazarları Ulusal Jürisi'nde bu yıl Doç. Dr. Gül Yaşartürk, Prof. Müjgan Yıldırım ve Prof. Bojidar Manov yer alıyor. Uluslararası yarışmanın jürisinde ise Vecdi Sayar, Özge Çeliktemel ve Ingrid Beerbaum var.

SEKTÖRÜN UZMAN İSİMLERİ, FİLM FORUM JÜRİLERİNDE

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Film Forum'da 20 finalist projeyi değerlendirecek isimler de belli oldu. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım ve proje geliştirme platformu Film Forum jürileri, sektörün önde gelen yerli ve yabancı isimlerinden oluşuyor. 27-28 Ekim tarihlerinde bir otelde gerçekleşecek büyük sektör buluşmasında finale kalan projeler, 27 Ekim'de saat 12.00'de sunumlarını yapacak. 28 Ekim'deki ödül töreninde ise geleceğin filmleri, ilk desteklerini alarak yolculuklarına başlayacak. Bu yıl Film Forum Work in Progress Jürisi; Gabor Kriegler, Michaela Sabo ve Gökçe Işıl Tuna'dan oluşuyor. Pitching Jürisi'nde ise Onur Ünlü, Çiğdem Vitrinel ve Funda Alp var.

TÜRK SİNEMASININ USTA İSİMLERİ FİLM-YÖN JÜRİSİNDE

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) Jürisi'nde ise bu yıl Nazif Tunç, Seçkin Yaşar ve Serdar Akar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 396.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
'Piyasa dolandırıcılığı' iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı

Ünlü sihirbaza borsada işlem yasağı! İddialar hayli vahim
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler

Maç sonu ağzına geleni saydı: Avrupa Ligi'nde ne işi var, rezalet
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.