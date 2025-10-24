Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu

ULUSLARARASI Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj, Sinema Yazarları, Film Forum ve Yön Film Jürileri belli oldu.

62'ncisi 24 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Uluslararası Uzun Metraj Jürisi üyeleri belli oldu. Bu sene Uluslararası Jüri'de; ödüllü yapımcı Charles J.D. Schlissel, yayıncı ve yapımcı Elif Dağdeviren, oyuncu Mehmet Kurtuluş, yönetmen Najwa Najjar, yazar-senarist- yönetmen Rebecca Lenkiewicz ve yönetmen- yazar- yapımcı George Ovashvili yer alıyor.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında Altın Portakal ödülü için yarışacak. ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çekya, Fransa, İran, İsveç, İsviçre, İtalya, Kolombiya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya ve Türkiye yapımı filmler, Türkiye'de ilk kez festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.

ALTIN PORTAKAL'A SİNEMA YAZARLARI JÜRİSİ

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, duayen sinema yazarı Sungu Çapan'ın adını, 'Sungu Çapan Sinema Yazarları Jürisi'yle yaşatacak. Sinema yazarlarından oluşan jüride hem Türkiye'den hem dünyadan usta kalemler yer alacak. Sungu Çapan Sinema Yazarları Ulusal Jürisi'nde bu yıl Doç. Dr. Gül Yaşartürk, Prof. Müjgan Yıldırım ve Prof. Bojidar Manov yer alıyor. Uluslararası yarışmanın jürisinde ise Vecdi Sayar, Özge Çeliktemel ve Ingrid Beerbaum var.

SEKTÖRÜN UZMAN İSİMLERİ, FİLM FORUM JÜRİLERİNDE

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Film Forum'da 20 finalist projeyi değerlendirecek isimler de belli oldu. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım ve proje geliştirme platformu Film Forum jürileri, sektörün önde gelen yerli ve yabancı isimlerinden oluşuyor. 27-28 Ekim tarihlerinde bir otelde gerçekleşecek büyük sektör buluşmasında finale kalan projeler, 27 Ekim'de saat 12.00'de sunumlarını yapacak. 28 Ekim'deki ödül töreninde ise geleceğin filmleri, ilk desteklerini alarak yolculuklarına başlayacak. Bu yıl Film Forum Work in Progress Jürisi; Gabor Kriegler, Michaela Sabo ve Gökçe Işıl Tuna'dan oluşuyor. Pitching Jürisi'nde ise Onur Ünlü, Çiğdem Vitrinel ve Funda Alp var.

TÜRK SİNEMASININ USTA İSİMLERİ FİLM-YÖN JÜRİSİNDE

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) Jürisi'nde ise bu yıl Nazif Tunç, Seçkin Yaşar ve Serdar Akar yer alıyor.