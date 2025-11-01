Haberler

Adana'da Portakal Hasadı Başladı: İklim Değişikliği Verimi Düşürdü

Güncelleme:
Adana'da portakal hasadı başladı, fakat iklim değişikliği nedeniyle bu sene verim ciddi oranda düştü. 360 bin ton rekolte beklenirken, dönüm başına alınan verim 500 kilograma geriledi. Hasat fiyatları 27-32 lira arasında değişiyor.

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da portakal hasadı başladı. İklim değişikliğinin 2 sene önceye göre verimini ciddi oranında düşürdüğü portakaldan bu sene 360 bin ton rekolte beklendiği kaydedildi.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 65'den fazlasını karşılayan Adana'da erkenci Navelina ve Fukumoto cinsi portakallarda hasat başladı. Ülkede yaklaşık 650 bin dönüm, Adana'da ise 152 bin dönüm alanda üretimi yapılan portakal için işçiler sabahın erken saatlerinde bahçelere girdi. Binbir emekle toplanan portakallar kamyon ve tırlara yüklenip önce yurt içine sonra da başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere birçok ülkeye gönderilmeye başlandı. Bu sene kışın yaşanan don, yazında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle Adana'da birçok narenciye ürünü gibi portakal da etkilendi. Yaklaşık 2 sene önce dönüm başına ortalama 5 ton, geçen sene 2-3 ton verim alınan portakaldan yaşanan zirai donun ardından bu sene 500 kilogram verim alındığı ifade edildi. Kent genelinde ise 360 bin ton rekolte beklenirken portakalın bahçede kilogram fiyatının ise 27-32 lira arasında olduğu kaydedildi.

"Yüksek fiyat çiftçiye para kazandırmıyor"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana'da portakal hasadımız sürüyor. Dönüme yaklaşık 500 kilogram portakal verimi alıyoruz. Bahçede kilogram fiyatı ise 27-32 lira arasında satılıyor. Erkenci cins mandalina hariç bütün narenciye ürünleri önce kışın soğuklardan ardından da aşırı sıcaklardan etkilendi" ifadelerini kullandı.

"Üstü açık fabrikada tarım yapıyoruz"

İklim değişikliği sebebiyle portakalın 2 sene önceye göre yüzde 90 verim kaybı yaşadığına değinen Doğan, "2 sene önce dönüme ortalama 5 ton verim alınıyordu, geçen sene havalar sıcak gitti ve dönüme ortalama 2-3 ton verim alındı, bu sene ise kışın yaşanan don, yazın yaşanan aşırı sıcakta ürünler yandı ve şuanda dönüme 500 kilogram verim alıyoruz. Üstü açık fabrikada tarım yapıyoruz ve iklim değişikliği, tarımsal üretimimizi çok etkiliyor. Ürünlerimiz için devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Doğan, bazı soğuktan etkilenmeyen bahçelerde verimin biraz daha yüksek olduğunu söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
