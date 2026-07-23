Fatih Portakal, Ahbap Derneği Soruşturmasında İfade Verdi
Gazeteci Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'bilgi sahibi' sıfatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Soruşturmanın detayları ve Portakal'ın ifadesi kamuoyunda merakla beklenirken, adliyedeki işlemlerin ardından Portakal'ın adliyeden ayrıldığı bildirildi.
FATİH Portakal Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 'bilgi sahibi' olarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı