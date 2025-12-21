Kaymakam Kumcu, 'Köyceğiz Portakalı' hasadına katıldı

Haberler

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, coğrafi işaretli 'Köyceğiz Portakalı'nın hasat çalışmalarına katılarak üreticilerle birlikte portakal topladı ve çiftçilere destek verdi.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, coğrafi işarete sahip 'Köyceğiz Portakalı'nda hasat sürerken, hasat çalışmalarına Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu da katılarak üreticilerle birlikte portakal topladı.

Hamitköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasatta üreticilerle bir araya gelen Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, çalışmalar hakkında yerinde bilgi alarak çiftçilere bereketli bir sezon diledi. Türkiye genelinde ve yurt dışında kendi ismiyle satılan, ilçenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan coğrafi işaretli 'Köyceğiz Portakalı'nın üreticiler için büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, Kaymakam Kumcu'nun hasada katılması üreticilere moral ve destek oldu. Ziyaretin, Köyceğiz'in tarımsal potansiyelinin tanıtılmasına katkı sağladığı ve üreticilerin emeğinin görünür hale gelmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

Kaymakam Kumcu'ya hasat ziyaretinde Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ile Hamitköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Çelik de eşlik etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
