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Ekonomik değerini kaybeden narenciye ağaçları mangal kömürüne dönüşüyor

Ekonomik değerini kaybeden narenciye ağaçları mangal kömürüne dönüşüyor
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Adana'da verimi düşen limon, portakal ve mandalina ağaçları kesilerek mangal kömürüne dönüştürülüyor. Kilosu 5-6 TL'den satılan ağaçlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Adana'da ekonomik değerini kaybeden farklı türlerdeki narenciye ağaçları, mangal kömürüne dönüştürülmek için kesilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Kömür olmak üzere kesilen narenciye ağaçlarının kilosu 5-6 TL'den satılıyor.

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da, verimi ve ekonomik getirisi düşen bazı limon, portakal ve mandalina ağaçlarının yeniden ekonomiye kazandırılmak üzere söküm ve kesim işlemleri gerçekleştirildi. Kozan ilçesinde 40 dönümlük narenciye bahçesinde üretim yapan üretici Mert Hakkulu, ekonomik değerini kaybeden 650 limon, portakal ve mandalina ağaçlarının kesimini gerçekleştirdi. Hakkulu, kentte narenciye ağaçlarını kömür üretiminde değerlendirilmesi için kilosu 5-6 TL'den alıcı bulduğunu kaydederek yaklaşık 120 ton narenciye odunun mangal kömürü olmak üzere kamyonlara yükleneceğini kaydetti.

Bahçesinde toplam bin 200 ağaç bulunduğunu belirten Hakkulu, "Ağaçlarımızın bir kısmında aşılama yaparak gençleştirme yoluna gittik. Bir kısmını ise bahçede sıkışıklığa neden olduğu ve ekonomik değerini kaybettiği için kestik. Toplam bin 200 ağacın yaklaşık 650'sini kaldırdık, kalan ağaçlarımızı ise aşılayarak gençleştirdik, üretime kazandırdık" dedi.

Kesilen ağaçların farklı bir ekonomik değere dönüştüğünü ifade eden Hakkulu, "Adana mangal ve kebap kültürünün yoğun olduğu bir şehir. Limon, portakal ve mandalina ağaçlarından çıkan odunlar kömür üretiminde kullanılıyor. Böylece ekonomik ömrünü tamamlayan ağaçlar da yeniden ekonomiye kazandırılmış oluyor" diye konuştu.

Narenciye sektöründe son yıllarda yaşanan fiyat dalgalanmalarının üreticileri yeni arayışlara yönelttiğini belirten Hakkulu, bahçelerde yapılan seyreltme çalışmalarının hem verimi artırdığını hem de kesilen ağaçların değerlendirilmesiyle ek gelir sağladığını kaydetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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