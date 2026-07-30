Haberler

Singapur'da otomattaki pipeti yalayan Fransız öğrenciye 465 dolar para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Singapur’da mahkeme, bir portakal suyu otomatından aldığı pipeti yaladıktan sonra tekrar makineye geri koyan bir Fransız öğrenciye 600 Singapur doları (465 dolar) para cezası verdi.

Singapur'da mahkeme, bir portakal suyu otomatından aldığı pipeti yaladıktan sonra tekrar makineye geri koyan bir Fransız öğrenciye 600 Singapur doları (465 dolar) para cezası verdi.

Fransa vatandaşı 19 yaşındaki Didier Gaspard Owen Maximilien, öğrenci olarak bulunduğu Singapur'da yaptığı paylaşım nedeniyle mahkemeyle karşı karşıya kaldı.

Maximilien, bir portakal suyu otomatındaki pipeti yalayarak geri yerine koyduğu anları kaydederek görüntüleri, "şehir güvenli değil" notuyla paylaştı.

Videoya gelen büyük tepkilerin ardından, Maximilien'a "kamu için zararlı davranış" suçlamasıyla dava açıldı.

Maximilien, 600 Singapur doları (465 dolar) ceza alırken avukatları, gencin yaptıklarından pişman olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte bundan sonraki yol haritası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

'Bunun da kaçağı olur mu?' demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi

"Bunun da kaçağı olur mu?" demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi
Real Madridli oyuncuların haftalık kazançları sızdırıldı! İşte Arda Güler'in kazandığı rakam

Haftalık kazançları sızdırıldı! Arda'ya büyük haksızlık etmişler
İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler
Karaman’da evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Hava almaya çıktığı evinin balkonu sonu oldu
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası! İş insanının eşi sessizliğini bozdu

Bomba yasak aşk iddiası! Ünlü iş insanının eşi sessizliğini bozdu
Üst düzey bürokratların da olduğu helikopter çakıldı! Kurtulan olmadı

Üst düzey bürokratların da olduğu helikopter çakıldı! Kurtulan olmadı