Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Güncelleme:
Kış aylarında grip vakaları artarken, bağışıklığı güçlendirmek için tercih edilen portakal ve mandalinanın yerini sürpriz bir meyve alıyor. Uzmanlar, kızılcığın taşıdığı güçlü vitamin ve minerallerle grip ve soğuk algınlığına karşı etkili bir koruma sağladığını belirtiyor.

  • Kızılcık, A ve C vitaminleri, karoten, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır, kükürt, demir ve iyot içerir.
  • Kızılcık, soğuk algınlığı ve grip gibi bağışıklık sistemi sorunlarında etkilidir, alerjileri azaltıcı ve iltihap önleyici etkilere sahiptir.
  • Kızılcık, Türkiye'de Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yabani olarak yetişir ve en yoğun üretim Malatya, Bursa, Yalova, Karabük ve İstanbul çevresinde yapılır.

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı vakaları hızla artarken, vatandaşlar bağışıklıklarını güçlendirmek için doğal alternatiflere yöneliyor. Portakal, mandalina ve limon gibi klasik C vitamini kaynaklarının yanında, etkisi pek bilinmeyen bir meyve son dönemde dikkat çekiyor: kızılcık.

FAYDALARI BİLİNDİĞİNDEN ÇOK DAHA FAZLA

Uzman Diyetisyen Gaye Kural, kızılcığın vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olduğuna dikkat çekerek meyvenin bağışıklık sistemi için güçlü bir destek olduğunu söyledi.

Kural, kızılcığın içeriğinde A ve C vitaminleri, karoten, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır, kükürt, demir ve iyot bulunduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Güçlü antioksidan özelliği sayesinde soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında etkilidir. Yüksek lif oranı sindirime yardımcı olur, tokluk hissi yaratır ve zayıflama diyetlerine destek olur."

KIZILCIĞIN SAĞLIĞA FAYDALARI

Kızılcığın sadece bağışıklığı güçlendirmekle kalmadığı, aynı zamanda alerjileri azaltıcı ve iltihap önleyici etkilere sahip olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre kızılcık;

Kanın pıhtılaşmasını düzenliyor,

Çiğ olarak tüketildiğinde veya kaynatılarak hazırlanan kızılcık suyu/şerbetiyle özellikle şeker hastalarına fayda sağlıyor,

Kızılcık kabuğu, doğal bir ateş düşürücü ve güçlü bir ishal kesici görevi görüyor.

Bu özellikleri, meyvenin grip dönemlerinde güçlü bir destek olarak öne çıkmasını sağlıyor.

TÜRKİYE'DE NERELERDE YETİŞİYOR?

Yaprak dökmeyen bir çalının meyvesi olan kızılcık, asidik yapısı ve ekşi tadıyla biliniyor. Genellikle çiğ olarak az tüketilse de işlenmiş formda oldukça yaygın kullanılıyor. Ayrıca idrar yollarında zararlı bakterilere karşı koruyucu etkiye sahip olduğu, idrar söktürücü olarak da görev yaptığı biliniyor.

Türkiye'de kızılcık özellikle Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yabani olarak yetişiyor. En yoğun üretim ise Malatya, Bursa, Yalova, Karabük ve İstanbul çevresinde yapılıyor.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
