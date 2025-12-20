Alanya'da DSİ'ye ait sulama borusu patladı, park halindeki otomobil suyla birlikte portakal bahçesine sürüklendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde DSİ'ye ait sulama borusunun patlaması sonucu park halindeki bir otomobil suyla birlikte portakal bahçesine sürüklendi.

Olay, dün gece saatlerinde Alanya'nın Kestel Mahallesi Bük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle yolda park halinde bulunan 07 BZT 729 plakalı Seat marka otomobil, suyun şiddetiyle yol kenarındaki portakal bahçesine sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, sulama borusunun patlamasının ardından yolda oluşan büyük çukur, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta ve yolda maddi hasar meydana geldi. Portakal bahçesine sürüklenen otomobil ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. - ANTALYA