Erzin'de turunçgil üreticilerine portakal yağı desteği

Hatay'ın Erzin ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının katkılarıyla yürütülen Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Projesi kapsamında turunçgil üreticilerine portakal yağı dağıtıldı.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması, kimyasal pestisit kullanımının azaltılması ve çevre dostu tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlandı.

Programa Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Yalçın Ocak, Mehmet Arıkan, Bölge Koordinatörü Ahmet Güneş, Şube Müdürü Galip Akti, Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vahit Göktekin ile teknik personeller katıldı. Program kapsamında üreticilere, portakal kabuğundan elde edilen ve zararlı böcek ile akarlarla mücadelede kullanılan doğal içerikli bitki koruma ürünü olan portakal yağı dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, B-Reçete Sistemi hakkında ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünü bayilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda sistemin uygulama esasları ele alınırken, bayilere mevzuat ve uygulama süreçleri hakkında bilgi verildi.

Yetkililer; biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla hem çevre korunmasının hem de sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesinin hedeflendiğini belirterek, üreticilere yönelik destek ve eğitim çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı