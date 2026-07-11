Haberler

Erzin'de turunçgil üreticilerine portakal yağı desteği

Erzin'de turunçgil üreticilerine portakal yağı desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Projesi kapsamında turunçgil üreticilerine çevre dostu portakal yağı dağıtıldı. Ayrıca B-Reçete Sistemi hakkında bayilere bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının katkılarıyla yürütülen Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Projesi kapsamında turunçgil üreticilerine portakal yağı dağıtıldı.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması, kimyasal pestisit kullanımının azaltılması ve çevre dostu tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlandı.

Programa Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Yalçın Ocak, Mehmet Arıkan, Bölge Koordinatörü Ahmet Güneş, Şube Müdürü Galip Akti, Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vahit Göktekin ile teknik personeller katıldı. Program kapsamında üreticilere, portakal kabuğundan elde edilen ve zararlı böcek ile akarlarla mücadelede kullanılan doğal içerikli bitki koruma ürünü olan portakal yağı dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, B-Reçete Sistemi hakkında ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünü bayilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda sistemin uygulama esasları ele alınırken, bayilere mevzuat ve uygulama süreçleri hakkında bilgi verildi.

Yetkililer; biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla hem çevre korunmasının hem de sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesinin hedeflendiğini belirterek, üreticilere yönelik destek ve eğitim çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

İran'da beklenmedik kriz! Savaşın başından beri olmayan oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı

7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı
Bin 900'den fazla LGBTQ+ yolcunun bulunduğu gemiye Türkiye'den sonra Mısır da izin vermedi

Bir müslüman ülke daha sapkın gemiye limanları kapadı
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti

Ömrünü metal bir silindirin içinde geçirdi: Ölüm nedeni kahretti
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

Belediye meclisinde müstehcen görüntü isyanı! Ardına bakmadan kaçtı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü