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Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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Eskişehir'de Y.P.'nin geri manevra yaptığı hafif ticari araç, 86 yaşındaki Ayşe Portakal'a çarptı. Ağır yaralanan Portakal hastanede hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de Y.P.'nin geri manevra yaptığı hafif ticari aracın altında kalan Ayşe Portakal (86) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Y.P., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde Y.P.'nin geri manevra yaptığı 06 BUT 462 plakalı hafif ticari aracı Ayşe Portakal'a çarptı. Aracın altında kalan Portakal, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ayşe Portakal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Portakal, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Sürücü Y.P., polis ekiplerince gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Y.P. ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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