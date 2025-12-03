Haberler

Portakal hırsızları suçüstü yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma devriyesi sırasında bahçeden 2 ton portakal çalan 5 kişi suçüstü yakalandı. Çalınan portakallar sahibine teslim edildi.

Hatay'da bahçeden 2 ton portakal çalarken suçüstü yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Devriye gezen jandarma ekipleri M.V. isimli şahsa ait narenciye bahçesinde şüpheli şahıslar olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde 5 şahsın, hırsızlık yaptığı ve piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 2 ton portakalı çalarak araca yükledikleri belirlendi. Şahıslar suçüstü yakalanırken, çalınan portakallar sahibine teslim edildi. Olayda kullanılan araç trafikten men edilip yediemin otoparkına teslim edildi. Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
