Bakan Yerlikaya: Antalya'da 18 Hırsızlık Olayının Şüphelisi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da portakal bahçeleri ve seralarda gerçekleştirilen 18 hırsızlık olayının şüphelisinin JASAT ekiplerince yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, JASAT'ın güvenlik çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da portakal bahçeleri ve seralarda meydana gelen 18 ayrı hırsızlık olayının şüphelisinin JASAT ekiplerince yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel Antalya'mızın portakal bahçelerinde alın teriyle ve emeğiyle üreten çiftçilerimizin evlerinden ve seralarından 18 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren M.D. isimli şahıs, JASAT'ımızın titiz çalışmaları sonucu yakalandı. JASAT timlerimiz; cinayetten hırsızlığa, aranan şahıslardan dolandırıcılığa kadar vatandaşımızın canına ve malına kasteden her türlü suç ve suçluyla mücadelesini sürdürüyor. Huzur ve güvenin adresi olmaya devam edeceğiz. İl Jandarma Komutanlığımızı, JASAT'ımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

