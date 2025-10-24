Haberler

Antalya Altın Portakal Film Festivali 62. Kez Başladı

Antalya Altın Portakal Film Festivali 62. Kez Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 'Kalpten' sloganıyla 62. kez kapılarını açtı. festivalin resmi açılışı yarın yapılacak törenle gerçekleşecek.

TÜRKİYE'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali 62'nci kez kapılarını açtı. Bu sene 'Kalpten' sloganıyla düzenlenen festival, film gösterimleriyle başladı. Festivalin resmi açılışı ise yarın düzenlenecek törenle yapılacak.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı. Festivalin simgesi olan elinde altın renkli portakal tutan 'Venüs' heykeli de haftalar önce şehrin farklı noktalarına yerleştirildi. Festivalin merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ise festivalin afişleriyle donatılırken, park içerisi de festivale uygun ışıklandırıldı.

Bu sene 'Kalpten' sloganıyla düzenlenen festival, film gösterimleriyle başladı. Sabah saatlerinde AVM'deki salonlarda yapılan özel gösterimlerle birlikte, AKM Perge Salonu'nda da bu yıl çocuklar için düzenlenen özel kuşak kapsamında 'Buffalo Kids' filminin gösterimi gerçekleştirildi. Festival, bu akşam düzenlenecek olan 'Gelin Takımı 2' filminin galasıyla resmen başlamış olacak. Galaya filmin oyuncuları Nilperi Şahinkaya, Ecem Erkek, Baran Bölükbaşı, yönetmen Doğa Can Anafarta ile ekip üyeleri katılacak.

Festivalin resmi açılışı ise yarın düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Tören öncesinde vatandaşların heyecanla bekleyip takip ettiği, usta sanatçıların katılımıyla düzenlenecek geleneksel kortej düzenlenecek. Saat 15.30 AKM önünden başlayacak olan kortej, 100'üncü Yıl, Güllük ve Atatürk caddelerini takip ederek Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek. Kırmızı halı geçişinin de yapılacağı açılış töreni ise kortejin ardından saat 19.00'da Cam Piramit'te düzenlenecek. Açılış töreninde 'Onur Ödülleri' bu yıl usta isimler Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e, 'Sinema Emek Ödülü' Feride Çiçekoğlu'na, 'Genç Sinemacı Başarı Ödülü' ise Cansu Baydar'a takdim edilecek. Aynı gecede 'Başarı Ödülleri' ise Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi

İstanbul'da alarm! Okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 384.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
'Piyasa dolandırıcılığı' iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı

Ünlü sihirbaza borsada işlem yasağı! İddialar hayli vahim
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler

Maç sonu ağzına geleni saydı: Avrupa Ligi'nde ne işi var, rezalet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.