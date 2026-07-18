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Öldürülüp bahçeye gömülen kadının cesedi ve katilleri 14 yıl sonra bulundu

Öldürülüp bahçeye gömülen kadının cesedi ve katilleri 14 yıl sonra bulundu
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2011'de kayınbabasını öldürenleri bildiği için 2012'de öldürülen Selbi Uygur'un kemikleri, 14 yıl sonra portakal bahçesinde bulundu. Zanlılar itiraf etti ve tutuklandı.

Hatay'da 2011 yılında öldürülen kayınbabasının katillerini bildiği için 2012 yılında öldürülen 32 yaşındaki Selbi Uygur'un katilleri ve cesedinden geriye kalan kemikleri, 14 yıl sonra portakal bahçesinde bulundu.

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla faili meçhul olaylar aydınlatılmaya devam ediliyor.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesinde 2011 yılında Mehmet Uygur'un öldürülerek boş araziye gömülmesiyle ilgili 2018 yılında cinayetin faillerinin Mehmet Uygur'un eşi Hatice Uygur, kayınbiraderi Y.T. ve gelini Selbi Uygur olduğu tespit edildi. Yürütülen çalışmalarda; Mehmet Uygur'un gömüldüğü yer tespit edildi ve Hatice Uygur ile Y.T. mahkemece tutuklandı. Tutuklanma kararı çıkan Selbi Uygur ise yapılan aramalarda bulunamadı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla faili meçhul olayların aydınlatılması kapsamında 2026 yılının Mayıs ayında Selbi Uygur olayının aydınlatılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği tarafından iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında; yeniden ifadeleri alınan Selbi Uygur'un kaynanası Hatice Uygur ve Hatice Uygur'un kardeşi Y.T., O.Ç. isimli şahıs ile birlikte, Mehmet Uygur'un öldürülmesi olayını gizleyemeyeceğinden korktukları için Selbi Uygur'u (32) öldürdüklerini itiraf ettiler. Zanlıların alınan ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirilen yer gösterme işlemi sonrasında, yaklaşık 15 gün süren kazı çalışmaları neticesinde olay yerinde kıyafetler ile insan iskeletine ait parçalar ele geçirildi. Bulunan kemik parçaları üzerinde yapılan Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucunda, söz konusu kalıntıların Selbi Uygur'a ait olduğu tespit edildi.

Yürütülen adli tahkikat neticesinde, Y.T., Hatice Uygur ve O.Ç. isimli 3 şüpheli hakkında "Tasarlayarak Kasten Öldürme" suçundan tutuklama kararı verildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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