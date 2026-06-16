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Eskişehir'de trafik kazasında ölen kadının cenazesi defnedildi

Eskişehir'de trafik kazasında ölen kadının cenazesi defnedildi
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı 86 yaşındaki Ayşe Portakal hayatını kaybetti. Cenazesi öğle namazının ardından Uludere Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sürücü Yasemin P. tutuklandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 86 yaşındaki Ayşe Portakal'ın cenazesi toprağa verildi.

Yeşiltepe Mahallesi Özipek Sokak'ta dün bir kamyonun yolu kapatması nedeniyle geri manevra yapan Yasemin P. (51) idaresindeki 06 BUT 462 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Portakal'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Beyazıt Camisi'ne getirildi.

Ayşe Portakal'ın cenazesi, öğle vaktinde kılınan namazın ardından Uludere Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Yasemin P. (51) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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