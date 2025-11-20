Adana'da Cinsel İstismar Şüphelisi Gözaltına Alındı

ADANA'nın Kozan ilçesinde babasının yanına götürme bahanesiyle bisikletine bindirdiği 13 yaşındaki erkek çocuğuna portakal bahçesinde cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen O.Y. (63), gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kayhan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen çocuğun yanına yaklaşan bisikletli kişi, nereye gittiğini sordu. Babasının yanına gittiğini söyleyen çocuğu "Ben götüreyim" diyerek kandırıp, bisikletine bindiren şüpheli, portakal bahçesine götürdü. Burada cinsel istismara uğrayan çocuk, şüphelinin elinden kaçarak, yoldan geçen bir otomobili durdu. Çocuğun, cinsel istismara uğradığını söyleyip, yardım istemesi üzerine otomobil sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İstismara uğrayan çocuk, sağlık ekibi tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinin ardından jandarma, harekete geçti.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinsel istismar şüphelisi olduğu öne sürülen O.Y.'yi, olay yerinin yakınlarında bisikletiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü. Çocuğun hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.