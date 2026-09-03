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Adana'da portakal bahçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıla kadar hapis talebi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, portakal bahçesinde toprağa sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, portakal bahçesinde toprağa sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Hadırlı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 11 Haziran'da tutuklanan E.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, portakal bahçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen E.D'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındığı belirtildi.

Sanığın, toprağa gizlediği sigara paketindeki 16,39 gram sentetik uyuşturucuyu bahçede buluştuğu 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı anlatılan iddianamede, bölgedeki kulübede de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu E.D'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA
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