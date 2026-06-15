Geri ger gelen aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de sokakta yürürken geri geri gelen aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Özipek sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre müstakil evinden çıkan 86 yaşındaki Ayşe Portakal, sokak üzerinde yürümeye başladı. O sırada sokakta kamyonla karşılaştığı için geri geri gelen Y.P. isimli sürücü 06 BUT 462 plakalı hafif ticari araç Ayşe Portakal'a çarparak yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evinden yaklaşık 150 metre uzaklıkta meydana gelen kazada ağır yaralanan talihsiz kadın Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayşe Portakal kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis konuyla alakalı inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı