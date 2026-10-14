İstanbul Ortaköy'de şiddetli yağışta istinat duvarı çöktü, ölen yaralanan olmadı

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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Ortaköy'den Ulus istikametine çıkan Portakal Yokuşu'nda istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, caddede trafik durdu.

İstanbul genelinde aniden bastıran ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak yağış, kent genelinde aksamalara yol açtı. Ortaköy'den Ulus semtine ulaşımı sağlayan Portakal Yokuşu üzerinde bulunan bir istinat duvarı, yağış nedeniyle yola doğru çöktü. Toprak ve beton parçaları caddeye savrulduğu sırada yoldan araç veya yayaların geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi. Caddede duvarın çökmesi nedeniyle trafik dururken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı