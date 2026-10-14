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İstanbul Ortaköy'de şiddetli yağışta istinat duvarı çöktü, ölen yaralanan olmadı

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İstanbul Ortaköy'de şiddetli yağışta istinat duvarı çöktü, ölen yaralanan olmadı
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İstanbul'da şiddetli sağanak, Ortaköy'den Ulus'a ulaşımı sağlayan Portakal Yokuşu'nda istinat duvarının yola doğru çökmesine neden oldu. Toprak ve beton parçalarının caddeye savrulduğu olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapanarak durdu ve ekiplerin çalışması sürüyor.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Ortaköy'den Ulus istikametine çıkan Portakal Yokuşu'nda istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, caddede trafik durdu.

İstanbul genelinde aniden bastıran ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak yağış, kent genelinde aksamalara yol açtı. Ortaköy'den Ulus semtine ulaşımı sağlayan Portakal Yokuşu üzerinde bulunan bir istinat duvarı, yağış nedeniyle yola doğru çöktü. Toprak ve beton parçaları caddeye savrulduğu sırada yoldan araç veya yayaların geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi. Caddede duvarın çökmesi nedeniyle trafik dururken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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