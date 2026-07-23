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"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal: "Sorgulayabilirdik ama kendime üzülüyorum, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için"

'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal: 'Sorgulayabilirdik ama kendime üzülüyorum, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için'
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Gazeteci Fatih Portakal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Portakal, adliye çıkışında iyi niyetlerinin sömürüldüğünü söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Gazeteci Fatih Portakal ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Portakal, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Adliye önünde açıklama yapan Portakal, "Kendime kızıyorum aslında. Daha fazla sorgulayabilirdik ama kendime üzülüyorum, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenilmişti. Bu kapsamda, Gazeteci Fatih Portakal, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Portakal, 1 buçuk saate yakın bir süre ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

"Sorgulayabilirdik ama kendime üzülüyorum, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için"

Öte yandan, Fatih Portakal adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Portakal, "Belki bir iki kez konuştuk. Sohbet bile ediyorduk. Pişman olduğumu söyledim, 2023 yılında ki şartlara baktığımda o yıllarda iyi bir dernek olarak görünüyordu ama bugüne gelip baktığımızda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü. Kendime kızıyorum aslında, yukarıda verdiğim ifadede aynı şekilde. Daha fazla sorgulayabilirdik ama kendime üzülüyorum, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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