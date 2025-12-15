Haberler

Nazilli'de 1,5 tonluk portakal hırsızlığı jandarmaya takıldı

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir bahçeden çalınan 1,5 ton portakal, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu satılamadan ele geçirdi. Olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir bahçeden çalınan yaklaşık 1,5 ton portakal, jandarma ekiplerinin hızlı çalışmasıyla satılamadan ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Nazilli ilçesi Pirlibey Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bahçeden yaklaşık 1,5 ton portakal kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Değeri yaklaşık 25 bin TL olan ürünlerin çalınmasına ilişkin Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, olayın failleri kısa sürede tespit edildi. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen M.S. (45) ve H.K. (46) isimli iki şüpheli yakalanırken, çalınan portakallar satılmadan ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN




