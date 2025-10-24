Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Kış mevsiminin klasik meyvelerinden mandalina, son yıllarda raflarda soluk sarı yada yeşil kabuklu olarak yer alıyor. Tüketici şikayetleri sosyal medya gündemine taşındı.

RAFLARIN RENGİ DEĞİŞTİ

Mandalina alımı için manav reyonuna yönelen tüketiciler, bu yıl özellikle turuncu renk yerine yeşil ya da soluk sarı kabuklu meyvelerle karşılaştı. Bazıları "Turuncu mandalinalara ne oldu?" diye sorarak durumu sorgulamaya başladı.

NEDEN YEŞİL VEYA SOLUK?

Uzmanlara göre mandalinanın kabuk rengi ve olgunlaşması mevsim şartları başta olmak üzere bir dizi etkene bağlı... İşte konuyla ilgili öne çıkan açıklamalar;

Kabuk renginin turuncuya dönmesi için yeterince soğuk gece sıcaklığı (10-12 °C altı) şartı gerekiyor. Ancak bu yıl sonbaharda bu koşullar yeterince oluşmadı.

Erken hasat edilen meyvelerde iç olgunluk tamamlanmış olsa bile kabuk hala yeşil kalabiliyor; erkenci hasat ve pazar baskısı yeşil kabuğu yaygın hale getirdi.

Turuncu-sarı renkli ve tam olgun mandalinaların ihraç edildiği, iç piyasada daha yeşil ve soluk renkli örneklerin kaldığı yönünde tüketici algısı oluşuyor.

UZMANLARDAN TERCİH VE DEĞERLENDİRME ÖNERİLERİ

Renk tek başına kalite göstergesi değil: Kabuktaki yeşillik olgun olmadığı anlamına gelmeyebilir, iç tat ve sululuk açısından fark olmayabilir.

Erken dönemde alınan yeşil kabuklu mandalinalar tatlı olabilir ancak daha ekşimsi bir tada sahip olabilir.

Turuncu kabuk tercih edenler için kasım-aralık gibi geç olgunlaşan çeşitlerin raflara inmesi beklenebilir.

Kısacası, bu yıl mandalinaların kabuk rengi beklentilerin dışında olsa da, bunun iklim koşullarıyla ve hasat zamanlamasıyla doğrudan ilişkili olduğu belirtiliyor. Tüketiciler raf görünümüne göre değil, meyvenin tadına ve tazeliğine göre seçim yapmaya yönlendiriliyor.