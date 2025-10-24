Haberler

Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan mandalinanın son yıllarda soluk sarımsı bir renkte veya yeşil olarak satılması yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Aldıkları mandalinaların fotoğraflarını paylaşanlar "Turuncu mandalinalara ne oldu?" sorusunu sormaya başladı.

  • Mandalinalar son yıllarda raflarda soluk sarı veya yeşil kabuklu olarak yer alıyor.
  • Kabuk renginin turuncuya dönmesi için 10-12 °C altında soğuk gece sıcaklığı gerekiyor, ancak bu yıl bu koşullar oluşmadı.
  • Erken hasat edilen mandalinalarda iç olgunluk tamamlanmış olsa bile kabuk yeşil kalabiliyor.
  • Turuncu-sarı renkli ve tam olgun mandalinaların ihraç edildiği, iç piyasada yeşil ve soluk renkli örneklerin kaldığı algısı var.
  • Kabuktaki yeşillik olgun olmadığı anlamına gelmeyebilir, iç tat ve sululuk açısından fark olmayabilir.
  • Turuncu kabuk tercih edenler için kasım-aralık gibi geç olgunlaşan çeşitlerin raflara inmesi beklenebilir.

Kış mevsiminin klasik meyvelerinden mandalina, son yıllarda raflarda soluk sarı yada yeşil kabuklu olarak yer alıyor. Tüketici şikayetleri sosyal medya gündemine taşındı.

RAFLARIN RENGİ DEĞİŞTİ

Mandalina alımı için manav reyonuna yönelen tüketiciler, bu yıl özellikle turuncu renk yerine yeşil ya da soluk sarı kabuklu meyvelerle karşılaştı. Bazıları "Turuncu mandalinalara ne oldu?" diye sorarak durumu sorgulamaya başladı.

Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

NEDEN YEŞİL VEYA SOLUK?

Uzmanlara göre mandalinanın kabuk rengi ve olgunlaşması mevsim şartları başta olmak üzere bir dizi etkene bağlı... İşte konuyla ilgili öne çıkan açıklamalar;

  • Kabuk renginin turuncuya dönmesi için yeterince soğuk gece sıcaklığı (10-12 °C altı) şartı gerekiyor. Ancak bu yıl sonbaharda bu koşullar yeterince oluşmadı.
  • Erken hasat edilen meyvelerde iç olgunluk tamamlanmış olsa bile kabuk hala yeşil kalabiliyor; erkenci hasat ve pazar baskısı yeşil kabuğu yaygın hale getirdi.
  • Turuncu-sarı renkli ve tam olgun mandalinaların ihraç edildiği, iç piyasada daha yeşil ve soluk renkli örneklerin kaldığı yönünde tüketici algısı oluşuyor.

Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

UZMANLARDAN TERCİH VE DEĞERLENDİRME ÖNERİLERİ

  • Renk tek başına kalite göstergesi değil: Kabuktaki yeşillik olgun olmadığı anlamına gelmeyebilir, iç tat ve sululuk açısından fark olmayabilir.
  • Erken dönemde alınan yeşil kabuklu mandalinalar tatlı olabilir ancak daha ekşimsi bir tada sahip olabilir.
  • Turuncu kabuk tercih edenler için kasım-aralık gibi geç olgunlaşan çeşitlerin raflara inmesi beklenebilir.

Kısacası, bu yıl mandalinaların kabuk rengi beklentilerin dışında olsa da, bunun iklim koşullarıyla ve hasat zamanlamasıyla doğrudan ilişkili olduğu belirtiliyor. Tüketiciler raf görünümüne göre değil, meyvenin tadına ve tazeliğine göre seçim yapmaya yönlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLutfi turan:

Memlekete hazineye döviz lazım ya 5 çetenin ödemeleri aksamasın onun için;her şeyin en iyisi ihracat ta gidiyor Gümrük ten dönen pestisli ilaçlı mallarda halka yediriliyor

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...

Pezeşkiyan, önce Türkiye'yi örnek verdi sonra isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.